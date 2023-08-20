加州華人總商會 午餐慰勞亞市警

亞市警局局長Roy Nakamura（左八）帶領警察代表16日接受了加州華人總商會送來的午餐，亞市市議員王愛琳（左六）作為商會主席表達了對警察辛苦工作的慰問。（記者張宏╱攝影）

加州華人 總商會一行十餘人在主席王愛琳帶領下，16日頂著酷暑來到亞凱迪亞 （Arcadia）警局，為警員送來40份中式午餐，感謝警察為維護社區治安不辭辛苦不怕危險，警局局長Roy Nakamura帶領警察代表接受了加州華人總商會的慰問。

商會主席同時也是亞市市議員王愛琳說，當選市議員後更深刻體會和了解到警察工作的辛苦，在有限人力的情況下維護社區的治安，值得欽佩和感謝。

加州華人總商會副主席謝少華表示，商會是2018年3月在亞凱迪亞成立，亞市就是商會的大本營，因此和當地的警局消防局多年來結下深厚友誼。為警局和消防局送溫暖一直都是商會的保留項目，在疫情期間商會不僅送午餐還送防疫物質。這次聯合商會成員募款為警局送來40份免費午餐和飲料，希望警局成員能感受到亞裔社區的溫暖，同時也很開心警員們都很喜歡中餐。