我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

購入新房後地產網仍留照片 簡單幾步去除

記者趙健／洛杉磯市報導
雖然每個網站的具體操作步驟存在差異，但基本思路都是在完成房屋所有權驗證後，刪除或隱藏房屋照片。（受訪者提供）
雖然每個網站的具體操作步驟存在差異，但基本思路都是在完成房屋所有權驗證後，刪除或隱藏房屋照片。（受訪者提供）

許多買家在購房後，都不想新房的內部照片被留在地產網上，不僅隱私被侵犯，還有安全隱患。近日，南加華人李女士就研究出一套隱藏房屋網路圖片的方法，成功將新家從公眾視野中淡出。

李女士表示，自從買房後，地產網站上的展示圖片就成了她的一塊心病。雖然房屋狀態顯示為「已售出」，但房屋內部結構仍可以被網友一覽無餘；從臥室到衛生間，真是一點隱私都沒有。 「這種感覺就好像陌生人不打招呼就能在你家逛一圈。」

經過李女士一番學習研究，她成功將房子的圖片刪除，只留下谷歌街景照片。

李女士表示，當房屋掛牌上市時，賣家經紀會將房屋的照片、平面圖等上傳到房源系統（Multiple Listing Service，簡稱MLS）中，然後再將信息分發至Zillow、Realtor及Redfin等地產網站。因此，MLS是房屋圖片輸出的源頭，在房屋成交前，一定要叮囑賣家經紀人刪除MLS上的照片。 「MLS是地產經紀間共享信息的工具，它並不對公眾開放，只有持房地產經紀執照的專業從業人員，才有權限訪問MLS系統與刪除其中的圖片。」

在房屋成交後，屋主也應再次確認各大地產網是否還留有房屋的圖片。若照片仍然存在，屋主可按以下步驟自行刪除。雖然每個網站的具體操作步驟存在差異，但基本思路都是在完成房屋所有權驗證後，刪除或隱藏房屋的照片。

Zillow

登錄zillow.com的個人帳戶，搜索房屋地址，在進入房屋詳情頁面後，在該頁面的右上角點擊「More」（更多）下拉選項卡，進入「Claim Ownership」（認領所有權）。此後，屋主需要回答一些問題以完成所有權驗證。一旦通過驗證，就可以選擇隱藏Zillow上的房屋照片。

Realtor

登陸realtor.com/myhome，輸入房屋地址進行搜索，接著按步驟完成房屋所有權的驗證。之後，再登陸realtor.com的個人帳戶，通過「My Home」（我的房屋）選項卡刪除照片。

Redfin

登陸redfin.com，進入個人帳戶的下拉選單，前往「Owner Dashboard 」（所有權顯示界面），搜索新屋並完成所有權驗證。之後，在房屋詳情頁面的圖片旁邊，點擊「Edit photos」（編輯圖片），選擇左下角的「Hide listing photos」（隱藏掛牌圖片）。

隱私 南加 華人

上一則

蒙市嘉惠爾醫院護士罷工十日 抗議人手不足工作環境差

下一則

夜追竊賊 聖伯納汀諾市警連翻7道圍欄逮獲

延伸閱讀

NBA／字母哥改行踢足球？ 曬照合體內馬爾

NBA／字母哥改行踢足球？ 曬照合體內馬爾
地產網展示房屋內部照有安全隱患 快學如何去掉

地產網展示房屋內部照有安全隱患 快學如何去掉
足球／梅西超遠「貼地斬」 6戰進9球率隊闖決賽

足球／梅西超遠「貼地斬」 6戰進9球率隊闖決賽
調查：芝城人最想搬到佛州珊瑚角居住

調查：芝城人最想搬到佛州珊瑚角居住
足球／梅西先發殺瘋了 22分鐘梅開二度

足球／梅西先發殺瘋了 22分鐘梅開二度
足球／梅西僅用22分鐘梅開二度 射門中柱還自己補進

足球／梅西僅用22分鐘梅開二度 射門中柱還自己補進

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
大群嫌犯衝入Nordstrom商店實施打砸搶。（Instagram用戶@ELLA_ISE4）

南加再現集體打砸搶 逾30匪哄搶約10萬元商品 路人嚇傻

2023-08-13 19:52
洛杉磯好萊塢山一棟市場估值過千萬的山景豪宅被遊民非法侵占，房屋被嚴重破壞。（圖片取自Zillow、KTLA）

好萊塢千萬豪宅遭遊民霸占 堆滿雜物、糞便

2023-08-13 15:39
好市多有舊電子產品換購物卡業務。（記者王若然／攝影）

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

2023-08-12 20:23
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢