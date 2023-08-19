「舞動人生」精采講座 今日登場

世界日報及聯合健保（United Healthcare）今日上午將在聖蓋博 喜來登（Sheraton）酒店，舉辦「舞動人生」活動講座，己登記報名者請準時參加。

今日有三場針對華裔長者的講座。 第一位主講人陳冠文，是台灣陽明大學物理治療碩士、美國諾瓦東南大學物理治療博士，美國學善健康顧問公司負責人。他的講題是「如何運動以改善銀髮族關節疼痛/脊椎問題 - 架子擺對 就健康」。

他說，隨著年紀的增長，肌肉 質量、力量和功能都在逐漸下降。隨著肌肉量的減少與力量的下降，會造成一般生活功能障礙以及姿勢不良，其中生活功能影響最常見的就是容易跌倒，另外姿勢不良容易造成肌肉骨骼系統的疼痛問題。

陳冠文會透過這次的課程教大家從最簡單的身體力量練習起，讓大家可以輕鬆地在家就執行運動，擺脫肌肉痠痛的問題。

第二位主講人是聯合健康保險公司介紹聯邦醫療保險 內容（Medicare俗稱紅藍卡），包括計畫的不同部分、資格要求和註冊窗口，幫助長者們在選擇醫療保險時，做出適合自己的決定。

第三位講師林雪貞（Suzan）是南加州元極舞協會教練。她的講題是「元極舞是逆轉病痛的運動 」，將介紹元極舞並現場教學。

8月19日接待時間是上午9時，活動開始時間是上午 9:40。聖蓋博喜來登酒店地址是Sheraton San Gabriel，303 E. Valley Blvd., San Gabriel, CA 。

活動中有點心及咖啡茶水招待，每位參加者均獲贈一份運動水瓶毛巾套裝，還有5個智能手環、 5台血氧檢測機、10個手持風扇、10個迷你鬆餅機，共30個禮品供現場抽獎助興。主辦單位並提供免費停車。