500名台僑 觀戰道奇棒球比賽

出席嘉賓們身著印有台灣字樣藍色T恤合影 。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯道奇 棒球隊（Dodgers）8月15日迎戰威斯康辛州（Wisconsin）的密爾瓦基釀酒人隊（Brewers），約有500位台僑熱烈參與，為明年的「道奇台灣日」暧身。

當天許多貴賓也參加活動，包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀與夫人、HelloTaiwan執行長江明信、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、國會眾議員 劉雲平（Ted W. Lieu）等人。

劉雲平議員攜帶著他的兩個兒子一同來到球場觀賽。（記者張庭瑜/攝影）

紀欽耀表示，非常高興受邀參加在道奇球場欣賞精彩的比賽，眼見許多僑胞身穿有Taiwan字樣的T恤，為台灣形象宣傳出色，感謝各方贊助商的支持。他相信，不少主流觀眾也會因此了解到台灣是一個熱愛自由民主的國家，並且瞭解到台灣棒球在當地也深受歡迎。

開球儀式上，律師陳啓耕在接受戴于程教練的特別訓練後表現出色。他表示，現在台灣和美國的關係非常緊密，除了政治和經濟交流外，民間交流也非常重要。他認為，運動特別是像美國職棒這樣的主流運動，是一種非常好的軟性交流方式。他認為，在美國的台灣社群，正積極通過參與美國主流運動特別是美國職棒大聯盟（MLB），促進台灣的民間外交。

HelloTaiwan執行長江明信、美西主委張珮鑾，以及秘書長楊怡文，在活動現場帶著可愛的「台灣黑熊學院」黑熊。（記者張庭瑜/攝影）

HelloTaiwan執行長江明信和美西主委張珮鑾以及秘書長楊怡文，帶著可愛的「台灣黑熊學院」黑熊現身。江明信表示，特別前來洛杉磯支持戴于程，並代表前聯電榮譽董事長曹興誠，表達對民防教育的支持。他希望通過這樣的方式，一同在海外宣揚台灣精神，加油打氣。