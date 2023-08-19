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紐森打擊零售犯罪 公路巡警增三倍資源

編譯侯乃云／ 綜合報導

鑒於加州高速公路巡邏隊CHP成功幫助打擊有組織零售犯罪，加州州長紐森宣布，CHP將增加三倍資源用於打擊零售犯罪，並為新地區執法工作組增添調查人員。

紐森表示：「CHP在打擊有組織零售盜竊的表現有目共睹，透過這一次的擴展合作，該機構將進一步協助保護洛杉磯市民及企業的安全。」CHP專員肖恩．杜瑞（Sean Duryee）說：「CHP很榮幸能成為洛杉磯的合作夥伴。利用CHP廣泛且專業的知識和資源，可以打擊這種具有危險的犯罪活動。」

類似於CHP的州內有組織零售犯罪工作組（ORCTF），洛杉磯的新地區工作組將由多個南加州執法單位組成，並包括CHP在內的州級合作夥伴，目標在於打擊大洛杉磯地區的有組織零售盜竊。

由紐森州長成立的ORCTF，目前已經幫助追回3070萬美元的被盜商品，並歸還給加州零售商。CHP已進行超過1850次的零售犯罪調查，並逮捕了1250多名嫌犯。ORCTF成功的關鍵在於其與零售商、地方執法機構和地區檢察官的合作，能有效地瓦解零售盜竊集團。

在紐森的領導下，加州的公共安全基金達到歷史最高水平，主要使用於改善警察留任和福利以及州長的真實公共安全計畫（Governor’s Real Public Safety Plan）。加州2023-24年的財政預算中，有超過8億美元資金，用於改善公共安全和打擊零售犯罪。

加州 紐森 洛杉磯

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