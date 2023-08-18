台灣職棒退將戴于程 助南加青少年打造棒球夢

戴于程作為棒球教練，與他的學員進行的日常訓練十分科學性。他強調運動科學在選手培訓中的重要性，不僅注重技巧的培養，還包括生理、心理、營養等多個方面的綜合計畫。（記者張庭瑜／攝影）

台灣職棒退役球員戴于程現在南加州 擔任棒球教練，不僅指導成人業餘球隊，更協助高中生進行一對一的專業陪練。戴于程強調，高中生參與棒球不僅出於興趣，也考慮升學 和職業發展，因此家長開始意識到體育在美國的發展潛力，並支持孩子在棒球領域發展。

大陸移民Donna的兩個兒子從小接觸棒球，家長培養他們堅毅和克服困難的品質。Donna夫婦鼓勵兒子適性發展，並由他們自己決定未來的方向。Donna的長子霍玟羲即將進入高中一年級，從五歲起就開始接觸棒球。她表示，一開始他們對棒球一竅不通，但由於墨西哥朋友的建議，讓孩子嘗試棒球，始料未及地，霍玟羲非常喜歡這項運動。儘管起初打得不太好，但他願意持續練習，這讓Donna夫妻決定全力支持兒子發展棒球。

霍玟羲之前由墨裔教練指導，但在打了八年棒球後技術停滯不前。Donna夫妻希望找到一位能夠用中文溝通的教練，最終找到戴于程。透過戴于程的訓練，孩子不僅技術進步，體能也增強。Donna強調，棒球是競爭激烈的運動，成為職業球員並不容易，但她相信所有投入的時間和金錢都是值得的。

Donna的次子、十歲的霍玟曉，同樣從五歲開始接觸棒球，目前正接受戴于程的指導。他雖然常常抱怨疲累，但仍堅持練習。Donna認為，戰勝自己是棒球中的重要一環，不論未來是否會成為職業球員，學會堅持和克服困難都是寶貴的經驗。

戴于程主張運動員 培訓應基於「運動科學」，包括技巧、生理、心理、營養等多方面。他強調運動員需適當熱身和恢復，保護身體健康。他表示，亞裔對棒球的接受度較高，特別是台灣人。隨著大陸、香港等地家長開始讓孩子接觸棒球，校隊人數增加，亞洲人的適應性和靈活性使他們在不同守備位置上有優勢。