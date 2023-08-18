我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

台灣職棒退將戴于程 助南加青少年打造棒球夢

記者張庭瑜／洛杉磯報導
戴于程作為棒球教練，與他的學員進行的日常訓練十分科學性。他強調運動科學在選手培訓中的重要性，不僅注重技巧的培養，還包括生理、心理、營養等多個方面的綜合計畫。（記者張庭瑜／攝影）
戴于程作為棒球教練，與他的學員進行的日常訓練十分科學性。他強調運動科學在選手培訓中的重要性，不僅注重技巧的培養，還包括生理、心理、營養等多個方面的綜合計畫。（記者張庭瑜／攝影）

台灣職棒退役球員戴于程現在南加州擔任棒球教練，不僅指導成人業餘球隊，更協助高中生進行一對一的專業陪練。戴于程強調，高中生參與棒球不僅出於興趣，也考慮升學和職業發展，因此家長開始意識到體育在美國的發展潛力，並支持孩子在棒球領域發展。

大陸移民Donna的兩個兒子從小接觸棒球，家長培養他們堅毅和克服困難的品質。Donna夫婦鼓勵兒子適性發展，並由他們自己決定未來的方向。Donna的長子霍玟羲即將進入高中一年級，從五歲起就開始接觸棒球。她表示，一開始他們對棒球一竅不通，但由於墨西哥朋友的建議，讓孩子嘗試棒球，始料未及地，霍玟羲非常喜歡這項運動。儘管起初打得不太好，但他願意持續練習，這讓Donna夫妻決定全力支持兒子發展棒球。

霍玟羲之前由墨裔教練指導，但在打了八年棒球後技術停滯不前。Donna夫妻希望找到一位能夠用中文溝通的教練，最終找到戴于程。透過戴于程的訓練，孩子不僅技術進步，體能也增強。Donna強調，棒球是競爭激烈的運動，成為職業球員並不容易，但她相信所有投入的時間和金錢都是值得的。

Donna的次子、十歲的霍玟曉，同樣從五歲開始接觸棒球，目前正接受戴于程的指導。他雖然常常抱怨疲累，但仍堅持練習。Donna認為，戰勝自己是棒球中的重要一環，不論未來是否會成為職業球員，學會堅持和克服困難都是寶貴的經驗。

戴于程主張運動員培訓應基於「運動科學」，包括技巧、生理、心理、營養等多方面。他強調運動員需適當熱身和恢復，保護身體健康。他表示，亞裔對棒球的接受度較高，特別是台灣人。隨著大陸、香港等地家長開始讓孩子接觸棒球，校隊人數增加，亞洲人的適應性和靈活性使他們在不同守備位置上有優勢。

運動員 加州 升學

上一則

地產網展示房屋內部照有安全隱患 快學如何去掉

下一則

大華線上超市正式進軍美妝界

延伸閱讀

MLB／僑胞發起「台灣日」劉雲平穿台灣T恤驚喜現身道奇球場

MLB／僑胞發起「台灣日」劉雲平穿台灣T恤驚喜現身道奇球場
棒球／被南韓擠下 中華隊世界棒球排名跌至第五

棒球／被南韓擠下 中華隊世界棒球排名跌至第五
灣區台灣人自組棒球隊 奪聯盟賽第3

灣區台灣人自組棒球隊 奪聯盟賽第3
台灣人業餘自組棒球隊 打進灣區聯盟賽第三名

台灣人業餘自組棒球隊 打進灣區聯盟賽第三名
賴清德機上暢談棒球 蕭美琴貼「賴蕭背影照」引討論

賴清德機上暢談棒球 蕭美琴貼「賴蕭背影照」引討論
賴清德紐約看棒球 點評大都會千賀滉大跟大谷一樣強

賴清德紐約看棒球 點評大都會千賀滉大跟大谷一樣強

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
大群嫌犯衝入Nordstrom商店實施打砸搶。（Instagram用戶@ELLA_ISE4）

南加再現集體打砸搶 逾30匪哄搶約10萬元商品 路人嚇傻

2023-08-13 19:52
洛杉磯好萊塢山一棟市場估值過千萬的山景豪宅被遊民非法侵占，房屋被嚴重破壞。（圖片取自Zillow、KTLA）

好萊塢千萬豪宅遭遊民霸占 堆滿雜物、糞便

2023-08-13 15:39
好市多有舊電子產品換購物卡業務。（記者王若然／攝影）

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

2023-08-12 20:23
金芳與男網友旅行合影。（崔女士提供）

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

2023-08-10 21:15

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪