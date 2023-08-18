開放心態迎接無人車時代

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加州 公用事業委員會（CPUC）日前批准了舊金山 無人駕駛計程車可全天提供收費服務的立法。這項投票為無人車商用化舖平了道路，宣告無人車時代已經來臨，具有里程碑意義。問題是，人們有沒有準備好迎接這項科技革命？

自從汽車發明以來，無人駕駛車輛就一直是人類的夢想。中國作家葉永烈1961年創作的科幻小說「小靈通漫遊未來」裡，無人車就是未來人類日常生活的一部分。書中對未來世界無人車的描寫，與我們現在看到的無人車很接近。從科幻變成現實，只用了60多年。

隨著科技發展，尤其是近年人工智慧AI科技取得突破，無人自駕車 有了很大進步。科技巨頭無論是特斯拉、蘋果、Google還是百度、華為，都將無人車技術作為研發重點。掌握了無人車技術，就占領了新一波科技革命的至高點。

無人車的好處很多，為人們出行提供很大便利。但是，正如所有新事物剛誕生時那樣，站在無人車時代門檻上的人們，對這項新事物也難免有各種懷疑和反對聲音。在加州公用事業委員會討論批准舊金山無人車服務的會場外，就有不少民眾集會抗議。

目前反對開放無人車服務的意見主要包括民眾擔心安全問題。網約車計程車司機擔心無人車影響生計。警察和消防部門也反對，因為擔心無人車事故增加執法管理成本。

事實上從安全性來說，無人車至少在某些方面比有人駕車更安全。正如業者所說，無人車不會酒駕，不會分心，不會疲勞駕駛，不會路怒。至於部分職業被無人車取代，這是新事物取代舊事物過程中必然會發生的。汽車問世時取代馬車，很多相關職業都已經徹底消失。手機普及以來，有線電話和電報行業也正在消失。

從Cruise和Waymo兩家公司自駕車在舊金山有限營運情況來看，主要負面反應是無人自駕車時常在路上意外停車，造成交通擁堵，必須出動警消人員疏通道路。還曾發生無人車拋錨擋住值勤消防車長達十分鐘。這也是警消部門反對無人車商業化運營的主要原因。

這種現象，一方面說明無人車技術還不夠完善。另一方面也與舊金山市特有的複雜路況有關。在舊金山開過車的人士都知道，舊金山是名副其實的山城，很多道路都有坡度，狹窄曲折，車流量多，交通管制也很多，即使對人類司機也是挑戰。

無人車駕駛軟件在路上若遇到模型訓練時沒有碰到過的特殊情況，就會不知所措，只能啟動安全機制，拋錨等待指令。日前舊金山Outside Land音樂節期間，更發生疑似因遊客大量使用手機造成頻帶滿負荷，附近的部分自駕車收不到信號而停駛。這些問題都暴露了無人車的短板，有待改進。

最早的汽車也不完善，很多時候還不如馬車。儘管還存在這樣那樣的問題，無人車是大勢所趨，就像過去汽車取代馬車一樣，不以人的意志為轉移。隨著技術進步，無人車必然會越來越完善。我們有幸生活在高科技時代，就應該以開放的心態迎接新事物。