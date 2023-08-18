我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

開放心態迎接無人車時代

洛城新語
洛城新語
洛城新語

加州公用事業委員會（CPUC）日前批准了舊金山無人駕駛計程車可全天提供收費服務的立法。這項投票為無人車商用化舖平了道路，宣告無人車時代已經來臨，具有里程碑意義。問題是，人們有沒有準備好迎接這項科技革命？

自從汽車發明以來，無人駕駛車輛就一直是人類的夢想。中國作家葉永烈1961年創作的科幻小說「小靈通漫遊未來」裡，無人車就是未來人類日常生活的一部分。書中對未來世界無人車的描寫，與我們現在看到的無人車很接近。從科幻變成現實，只用了60多年。

隨著科技發展，尤其是近年人工智慧AI科技取得突破，無人自駕車有了很大進步。科技巨頭無論是特斯拉、蘋果、Google還是百度、華為，都將無人車技術作為研發重點。掌握了無人車技術，就占領了新一波科技革命的至高點。

無人車的好處很多，為人們出行提供很大便利。但是，正如所有新事物剛誕生時那樣，站在無人車時代門檻上的人們，對這項新事物也難免有各種懷疑和反對聲音。在加州公用事業委員會討論批准舊金山無人車服務的會場外，就有不少民眾集會抗議。

目前反對開放無人車服務的意見主要包括民眾擔心安全問題。網約車計程車司機擔心無人車影響生計。警察和消防部門也反對，因為擔心無人車事故增加執法管理成本。

事實上從安全性來說，無人車至少在某些方面比有人駕車更安全。正如業者所說，無人車不會酒駕，不會分心，不會疲勞駕駛，不會路怒。至於部分職業被無人車取代，這是新事物取代舊事物過程中必然會發生的。汽車問世時取代馬車，很多相關職業都已經徹底消失。手機普及以來，有線電話和電報行業也正在消失。

從Cruise和Waymo兩家公司自駕車在舊金山有限營運情況來看，主要負面反應是無人自駕車時常在路上意外停車，造成交通擁堵，必須出動警消人員疏通道路。還曾發生無人車拋錨擋住值勤消防車長達十分鐘。這也是警消部門反對無人車商業化運營的主要原因。

這種現象，一方面說明無人車技術還不夠完善。另一方面也與舊金山市特有的複雜路況有關。在舊金山開過車的人士都知道，舊金山是名副其實的山城，很多道路都有坡度，狹窄曲折，車流量多，交通管制也很多，即使對人類司機也是挑戰。

無人車駕駛軟件在路上若遇到模型訓練時沒有碰到過的特殊情況，就會不知所措，只能啟動安全機制，拋錨等待指令。日前舊金山Outside Land音樂節期間，更發生疑似因遊客大量使用手機造成頻帶滿負荷，附近的部分自駕車收不到信號而停駛。這些問題都暴露了無人車的短板，有待改進。

最早的汽車也不完善，很多時候還不如馬車。儘管還存在這樣那樣的問題，無人車是大勢所趨，就像過去汽車取代馬車一樣，不以人的意志為轉移。隨著技術進步，無人車必然會越來越完善。我們有幸生活在高科技時代，就應該以開放的心態迎接新事物。

自駕車 舊金山 加州

上一則

大華線上超市正式進軍美妝界

下一則

王福楠醫師談 幹細胞對人體健康的重要性

延伸閱讀

賴副總統快閃舊金山 僑胞：40多年來最盛大僑宴

賴副總統快閃舊金山 僑胞：40多年來最盛大僑宴
過境金山 賴清德：中國不必把過境當文攻武嚇藉口

過境金山 賴清德：中國不必把過境當文攻武嚇藉口
入學率低、教師短缺… 校監：學生返校 金山學區挑戰多

入學率低、教師短缺… 校監：學生返校 金山學區挑戰多
舊金山聯合學區缺600多教師 不排除併校區、關校園

舊金山聯合學區缺600多教師 不排除併校區、關校園
洛城台灣社團 快閃金山迎賴清德

洛城台灣社團 快閃金山迎賴清德
賴清德過境舊金山 AIT主席登機迎接

賴清德過境舊金山 AIT主席登機迎接

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
大群嫌犯衝入Nordstrom商店實施打砸搶。（Instagram用戶@ELLA_ISE4）

南加再現集體打砸搶 逾30匪哄搶約10萬元商品 路人嚇傻

2023-08-13 19:52
洛杉磯好萊塢山一棟市場估值過千萬的山景豪宅被遊民非法侵占，房屋被嚴重破壞。（圖片取自Zillow、KTLA）

好萊塢千萬豪宅遭遊民霸占 堆滿雜物、糞便

2023-08-13 15:39
好市多有舊電子產品換購物卡業務。（記者王若然／攝影）

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

2023-08-12 20:23
金芳與男網友旅行合影。（崔女士提供）

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

2023-08-10 21:15

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪