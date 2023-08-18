大熊1周光顧同一戶人家3次 吃光整罐花生醬

洛杉磯加大退休教師Thomas Malooly（左）說，熊熊一周内三次光顧他家，他在當地居住30多年，還是第一次遇到。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣聖蓋博谷天使 森林山邊一戶人家，近日一周內有一隻大熊三次來訪，翻箱倒櫃找吃的，兩次被警察趕走仍不罷休，直到第三次吃完那罐花生醬才罷休。

家住西拉瑪德瑞（sierra madre）天使國家森林附近社區的洛杉磯加大退休 教師Thomas Malooly說，他在當地居住30多年，以前也見大熊進入社區，但最近一周内大熊三次光顧，讓他全家人又喜又驚。

「我想它是發現了我們的冰箱裡有花生醬，所以一定要全部吃完，才肯罷休」，Thomas說，日前一個下午，正在家中休息的女兒梅根突然看到院子有一個棕黑色的龐然大物在移動，定眼一看，是一隻體型巨大的熊。他說，那隻熊看上去大約在300至400磅之間，站起來大概比成人矮一些，目測五呎左右。不過那天熊熊最後並沒有進到家裡來，在院子裡玩了好一會後，然後輕鬆翻過五呎高牆離去。

吃一半被警察趕走 大熊2天後再度登門

沒想到兩天後，大熊又回來了。當天，正在家中地下室看棒球賽電視直播的Thomas突然聽到頭頂上一聲巨響。上去一看，家中後院通向日光室的鐵網紗門已破了一個大洞，隱約看到一隻大熊在陽光室裡冰箱附近翻箱倒櫃。父女倆大氣不敢出，驚慌中的Thomas悄悄撥了911。

大熊打破Thomas家的鐵絲紗門，闖入日光室廚房。（Thomas Malooly提供）

「警察行動真的很快」，Thomas說，他和911接員的通話還沒有完成，兩名警員就到了，一人拿著一支長槍，槍口上都有橘紅色標誌（為非傷害性槍枝）。警員故意在院子中發出聲音。大熊顯然聽到動靜，扔下手中的一個罐子，出門之前卻順手拿走了桌子上的一包巧克力牛角包，慢慢悠悠回頭看了一眼，再次翻過高牆，揚長而去。

大熊在Thomas家翻箱倒櫃後的凌亂現場。（Thomas Malooly提供）

Thomas說，因為他家離天使森林只有一個街區，各種小動物經常光顧，包括浣熊，所以他家連接後院的門窗都加上了鐵絲網，門把手也加固，沒想到熊還是如入無人之境。他家日光室冰箱裡存放的大多是罐頭食物，預備緊急補給。他周四在熊熊離開後發現所有的罐頭都沒能打開，唯獨大罐花生醬少了一半。

不畏主人驅趕 大熊吃光花生醬才離開

本以為事情就過去了。沒想到兩天後，大熊又再次回到Thomas家。「我們簡直不敢相信！我猜他是來繼續吃那瓶花生醬的」，果然，大熊再次闖過主人未及修理的鐵網紗門，直奔那個裝有花生醬的冰箱，這次Thomas一家有了經驗，敲鍋敲盆發出聲音，老熊似乎瞭解主人家的套路，也不慌張，在冰箱前門口停留了一會，大搖大擺離開。

大熊在Thomas家的冰箱內找到自己最愛吃的花生醬。（Thomas Malooly提供）

「我們最後發現，果然那個花生醬瓶，全部空了」，Thomas表示，雖然全家都很害怕，但那隻熊熊也確實太瘋狂太可愛了。這些天，他從網上查到了很多資訊，用蘋果醋和松油（pine oil）混合後噴灑在院子地面上，據說熊很不喜歡這種味道，聞而卻步。