聖蓋博谷小鎮西拉馬德瑞 警察最忙業務：趕熊

聖蓋博 谷天使 國家森林公園山腳美麗小城西拉馬德瑞（Sierra Madre）市府表示，這兩年，當地警方幾乎每三天就收到一次居民求助電話去幫忙趕熊，所幸至今沒有人受傷，也沒有熊受傷，人熊兩安。

1年收到上百通求助電話

西拉馬德瑞市府副經理Laura Aguilar表示，當地警察局平常最忙的不是抓賊，而是趕熊。2021年，當地警察局共收到106次求助電話，2022年130次，每次都是好幾名警察一起出動，全副武裝去把熊們趕回深山老林去。

她表示，市府規定對待來到社區和民宅的熊，原則是想辦法將牠們趕回到山裡去，但不要傷害牠們，所以一旦發現熊出現在社區和住家院落，首先建議民眾一定要報警，確保自己的安全。不知什麽原因，熊對全副武裝的警察到來常常會比較當真，對牠們更有震懾威力，熊對普通民眾比較不當一回事，常常是一來再來。

用聲音驅趕、水果熟了盡快採收

Laura表示，安全永遠是第一原則，最好是用聲音的方式來驅趕熊。她說，接到報警的警員會帶上槍枝前往援助，但這些槍支並沒有子彈，甚至麻醉彈都沒有，而是通過向空中發射會響的彈子，或警察和居民一起發出聲音，將熊趕跑。另一個原則是，如果民眾的生命受到威脅時，有權力用任何可能的方式保護自己的生命。

她說，這些年經常出入附近地區的熊已變得愈來愈聰明，不但會翻垃圾箱，還會到民宅拉門。愈來愈多的熊似乎知道社區和居民不會傷害牠們，所以常常大白天也招搖過市，堂而皇之登堂入室，而且會到冰箱找食。她呼籲民眾也不要在汽車裡放食物，因為熊的嗅覺特別靈敏，比如熊上周三次到Thomas的家，將冰箱裡的花生醬吃個精光，絕對不是偶然。

此外，成熟的水果也是熊的最愛。熊不愛蔬菜 ，但喜歡水果。所以家中種有水果的民眾，一旦水果成熟，最好盡快採摘，不要引熊入院。

上個月，西拉馬德瑞市議會緊急通過提案，將全城垃圾桶換成帶鎖的垃圾桶。