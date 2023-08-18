「冷泡咖啡」正流行 華商經貿聯誼會分享沖泡技巧

三位講師向大家詳細展示何沖泡咖啡，過程中，他們耐心地闡述了從選豆到沖泡的每一個細節鎮。（讀者提供）

洛杉磯 華商經貿聯誼會8月12日（周六）在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「粉絲團見面會─咖啡 暨糕餅分享研習」講座。這次活動由召集人沈銀珠、井璟、柯美英主持，邀請三位講師分享他們的研究和經驗。當天的課程涵蓋咖啡的優劣辨識、咖啡的認知以及品嘗優質咖啡的方法等主題。

會長邱啟宜表示，每年一度的粉絲團見面會如期而至，今年的主題是「咖啡研習會」。三位講師分別是前瓜地馬拉僑務委員趙國良，他的主講重點是「咖啡產地及器材」；沈銀珠則講解「手沖咖啡、冷萃咖啡、冷泡咖啡」；洪月嬌則深入「認識及烘焙咖啡豆」。

所有出席的民眾和洛杉磯華商經貿聯誼會會員共同合影留念。（讀者提供）

三位講師均推崇自製冷泡咖啡。他們表示，近年來冷泡咖啡非常流行，其優點在於冷水提取出的咖啡精華更為香濃，不會帶來苦澀的雜質味道，使得咖啡更加美味純粹。自製冷泡咖啡並不難，關鍵在於咖啡粉和水的比例。一般以美國量杯240毫升（ml）為單位，只需要15克咖啡粉，約為1：16的比例。咖啡粉最好稍微粗一些，以避免過度提取苦澀的油脂。此外，用冷水泡製的冷泡咖啡需要至少泡8小時，泡製12小時以上味道更佳。

三位講師更一一解答學員們的問題，指出1：16的比例已經能製作出濃郁的咖啡，絕對比一般的熱咖啡更濃，因此不需要稀釋，只需稍加牛奶 即可直接享用。雖然有網上建議使用1：4的比例，但講師提醒1：4是「極度濃縮咖啡」，比美式濃縮咖啡更濃烈，因此建議不要過量飲用，或者在飲用前添加冰塊。並強調年紀較大的人要小心謹慎。