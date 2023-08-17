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收稅專員 取消臨時家訪措施

記者趙健／洛杉磯市報導
國稅局日前宣佈取消大多數情況下收稅專員對納稅人的臨時登門訪問。（取自pexels.com）
國稅局日前宣佈取消大多數情況下收稅專員對納稅人的臨時登門訪問。（取自pexels.com）

美國國稅局（IRS）日前宣布，取消大多數情況下收稅專員對納稅人的臨時登門訪問，以減少公眾的困惑並提高納稅人和僱員的整體安全措施。

這一變化宣告國稅局收稅專員數十年來貫徹的工作方式將徹底改變。收稅專員是不攜帶武器的國稅局員工，其職責包括通過走訪家庭和企業來徵收未繳納的稅款和未提交的稅表。除少數特殊情況外，此決定生效後，收稅專員未事先通知納稅人的臨時訪問行為將被取消，國稅局將改為以郵寄信件的方式安排納稅人與收稅專員的會面。

收稅專員未來將通過一封名為「725-B」的預約信與納稅人取得聯繫，以及安排後續會見，以此來取代未事先通知納稅人的訪問。納稅人可攜帶好必要的信息和文件，在提前安排的地點和時間與收稅專員面對面的會議。

國稅局指出，新政策下被允許的「臨時直接訪問」將極為有限，包括送達傳票、涉及資產扣押的敏感性執法活動，特別是那些可能被置於政府掌控之外的資產，而此類情況每年的數量通常不到幾百起。這與舊政策下每年數以萬計次的臨時登門訪問相比，只是非常小的一部分。

國稅局局長Danny Werfel表示，近年來，有越來越多的騙子不停騷擾納稅人，這給國稅局收稅專員的登門訪問製造了混亂。有時，騙子會冒充國稅局調查員出現在納稅人家門口，這給納稅人也和當地執法部門都帶來了不少麻煩。而今後這一切將顯著得到改善，「政策改變的唯一輸家是冒充國稅局的騙子」。

對於國稅局收稅專員來說，之前的這些訪問類工作也給他們帶來了不少風險。收稅專員在進行一些涉及解決拖欠稅務問題的臨時訪問中，也經常面臨危險。國家財政部僱員工會全國主席Tony Reardon表示，這項決定有助於保護國稅局的員工，他們近年來的工作因為那些針對國稅局及其員工的虛假、煽動性言論而變得危險。

國稅局 稅表 財政部

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