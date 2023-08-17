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南加成大校友會橋牌賽 88位好手切磋

本報訊
南加州成大校友會第六屆橋牌論對邀請賽，比賽現場橋手們聚精會神迎賽對手。（南加州成大校友會）
南加州成大校友會第六屆橋牌論對邀請賽，比賽現場橋手們聚精會神迎賽對手。（南加州成大校友會）

2023年「南加州成大校友會第六屆橋牌論對邀請賽」日前在長堤市橋藝中心圓滿落幕，88位華洋好手切磋橋技，並依據兩輪總成績決出前12對優勝選手，邀請賽籌委會捐出全部報名費給長堤市橋藝中心推廣橋牌教學、普及橋牌運動。

本屆橋牌論對邀請賽分上下半場舉行，每對橋手打滿8回合，每回合3副牌，共計24副牌局。比賽現場，各位橋手迎賽對手，每副牌局全力以赴，包括多位大洛杉磯地區知名職業橋牌高手，水準高、氣氛好，達到了以牌會友、提升牌技、增進友誼的目的。

邀請賽由南加州成功大學校友會與長堤市橋藝中心共同主辦，南加州中國大專院校聯合校友會、亞美會計研究發展基金會、以及北美華人會計師協會共同協辦。成大校友會在比賽現場準備了豐盛的中西式多樣點心水果飲料招待比賽橋手們。南加州中國大專院校聯合校友會會長辛志超、亞美會計研究發展基金會執行長葉俊麟、以及國泰銀行也贊助了多項精美禮品作抽獎之用，倍增現場歡樂氣氛。

「南加州成大校友會第六屆橋牌論對邀請賽」頒獎儀式，籌委會團隊與優勝得獎橋手們合影...
「南加州成大校友會第六屆橋牌論對邀請賽」頒獎儀式，籌委會團隊與優勝得獎橋手們合影。（南加州成大校友會）

籌備委員會主席梁建文及籌備委員程東海，聯合捐贈邀請賽全部報名費所得及精美禮品給長堤市橋藝中心的Bridge Brigade 基金會，用作推廣橋牌教學之用，由長堤市橋藝中心理事會主席Lillian Slater女士代表接受。

長堤 加州 南加

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