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加州Medi-Cal重審 影響1500萬人 已有2成投保者失去資格

記者張庭瑜／洛杉磯報導
麥卡錫表示，社區健康中心在確保居民持續享有醫療保險覆蓋方面扮演關鍵角色。（視訊截屏）
麥卡錫表示，社區健康中心在確保居民持續享有醫療保險覆蓋方面扮演關鍵角色。（視訊截屏）

專家預測加州可能出現史無前例的醫療保險重審潮，專家也預測此情況將影響超過1500萬名Medi-Cal會員，占州總居民數的三分之一。為因應此挑戰，少數族裔媒體服務中心（EMS）8月15日舉辦線上會議，邀請加州衛生保健服務部和加州全保代表，詳細介紹確保居民繼續獲得醫療保障的措施。社區健康中心也將在保險覆蓋方面發揮重要作用，協助不再符合資格者順利過渡，同時保障兒童健康保險不受影響，確保過渡過程順利。

加州衛生廳助理副總監黃英嘉（Yingjia Huang，音譯）表示，打算簡化居民獲得和保持健康保險的流程。已公布初步結果和數據，目前正在審查1500萬名Medi-Cal投保者的資格，這在全國範圍內處於領先地位。 執行單位將吸引新成員加入計畫，為不再符合資格者提供資源，協助順利轉換至其他計畫。他們推出互動式儀表板，幫助會員了解資格狀況。

約有21%的Medi-Cal參保者失去資格，主因是未遞交更新文件。這些人有90天重新加入計畫，醫療服務署與承保夥伴合作，確保順利轉換至其他計畫，保障健康保險不中斷。社區夥伴將提供資源和支援，確保填寫重新確定資料並解答問題。

洛杉磯縣社區診所協會代表麥卡錫（Louise McCarthy）表示，社區健康中心在確保持續醫療保險覆蓋方面扮演關鍵角色。該協會在洛杉磯縣內擁有113個非營利組織，為189萬洛杉磯居民提供服務。協會與政府合作，確保參保者成功續訂Medi-Cal保險。通過簡訊、外展人員和宣傳，社區健康中心鼓勵投保者處理更新文件。政府增加健康登記導航員的資金，支持社區組織幫助投保者。

加州全保執行董事奧特曼（Jessica Altman）表示，與合作夥伴合作，為加州居民提供多樣健康保險選擇，將未投保率從17.5%降至7.5%。加州全保將支援不再符合Medi-Cal資格者過渡至其他計畫，提供財政援助，幫助支付保費。大多數符合加州全保資格者可以以免費或低價獲得保險。新計畫將擴大保險覆蓋，幫助更多人獲得所需保障。

兒童合作研究中心主席阿爾瓦雷斯（Mayra Alvarez）表示，超過570萬兒童依賴Medi-Cal計畫，占州兒童總數的近60%，其中大多數是有色人種兒童。保障兒童健康保險對他們未來至關重要，特別在緩解公共衛生緊急情況不平等影響時。改進前端流程，簡化文件填寫，透過社交媒體、診所和導航員提供指導，確保兒童保障順利。需確保無證人士獲得相關信息，立法機關和政府需實施政策，確保兒童保險不被忽視。社區努力確保家庭獲得保險和兒童得到保障。

黃英嘉強調，他們將簡化居民獲得和保持健康保險的流程，並透過互動式儀表板和資源協助...
黃英嘉強調，他們將簡化居民獲得和保持健康保險的流程，並透過互動式儀表板和資源協助居民了解自身資格狀況。（視訊截屏）
奧特曼表示，他們與合作夥伴合作，致力於提供多樣健康保險選擇，特別是幫助不再符合M...
奧特曼表示，他們與合作夥伴合作，致力於提供多樣健康保險選擇，特別是幫助不再符合Medi-Cal資格的人順利過渡到其他計劃。（視訊截屏）
阿爾瓦雷斯認為，保障兒童的健康保險對於解決公共衛生緊急情況，對有色人種社區的不平...
阿爾瓦雷斯認為，保障兒童的健康保險對於解決公共衛生緊急情況，對有色人種社區的不平等影響至關重要。（視訊截屏）

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