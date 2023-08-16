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南加政府協會訪世報 盼溝通合作

記者子為／蒙特利公園報導
南加州政府協會(SCAG)執行主任Kome Ajise參觀世界日報洛杉磯社，與于趾琴社長會談。（記者子為／攝影）
南加州政府協會(SCAG)執行主任Kome Ajise參觀世界日報洛杉磯社，與于趾琴社長會談。（記者子為／攝影）

南加州政府協會（Southern California Association of Governments, 簡稱 SCAG）執行主任Kome Ajise一行人近日拜會洛杉磯世界日報于趾琴社長，雙方對談討論了住房、交通、公眾參與度等問題，並期待在未來有更多溝通與合作，攜手建設美好的南加社區。

于趾琴指出，世界日報經歷了華人社群的數次轉型，也體認到身為海外華文媒體更廣義的功能和責任。目前世界日報在順應時代潮流轉型，透過報紙、世界新聞網、電子報與應用程式（App）等載體，提供即時的新聞與深度報導。

Kome Ajise表示，該協會是依加州法律成立的聯合權力機構，作為解決地區問題的平台，服務地區涵蓋南加六縣（帝王縣、洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣和范杜拉縣）及 191 個城市。協會的主要職能在於制定長期區域交通規畫，包括區域交通改善計畫、區域住房需求分配、和南海岸空氣質量管理計畫的一部分。隨著結構的擴大和職責的增加，協會創建了地區性轄區，以提供更多樣化的代表性。

Ajise指出，協會正在著手的幾個項目多與住房問題相關，包括如何充分利用土地以增加住房，如何創造更多的融資機會。在推動這些項目過程中，最大的困難是遵循每個城市的流程和制度，因為往往有很多區別。

Ajise表示，協會致力於讓南加社區的每個人受益，也希望更多人參與建言獻策。目前協會有在組織面向大眾的會議，不過參與人數不夠多。協會也在嘗試與面向各個社區的服務者和媒體合作，這也是拜訪世界日報的一大原因。Ajise認為，在南加這個多元的社區內，人們使用不同的語言，社區媒體更容易接近其服務的人群，收集更多信息。

針對洛杉磯馬上要承辦許多大型活動，包括世界盃和奧運會，可能挑戰公交系統。Ajise表示，協會也在積極借鑑其他城市的案例，希望設施的提升能給城市帶來長久的利益，即便活動結束了，南加的居民們仍然可以受益。協會致力優化公交系統和高速公路的交通，讓運動員能按時參加比賽。

南加州政府協會的資金源於多項政府預算和基金，Ajise說，經費包括來自加州住房和社區發展廳的基金和針對清潔能源的預算。不過，他也坦言，錢總是不夠的，總要開源節流。

協會將召開一場針對人口問題的研討會，將以網路和線下兩種形式同時進行。該研討會將圍繞代際轉變、移民問題、人口變遷等問題展開，並和專家一起深入探討趨勢，該研討會歡迎各族裔各社區的居民參與，感興趣可至官網了解和註冊：https://scag.ca.gov/34th-annual-demographic-workshop

南加州政府協會主任Kome Ajise（右）向世界日報社長于趾琴介紹所屬機構。（...
南加州政府協會主任Kome Ajise（右）向世界日報社長于趾琴介紹所屬機構。（記者子為／攝影）
來訪世界日報的SCAG一行人與于社長合影留念。（記者子為／攝影）
來訪世界日報的SCAG一行人與于社長合影留念。（記者子為／攝影）

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