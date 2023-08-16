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洛城新語／應關注高齡長者開車問題

洛城新語

近日在洛杉磯Mission Hills一家Toyota車行被一輛飛馳的汽車撞出一個大洞，該汽車女司機錯把油門當剎車，不小心將車衝進了店內，不幸的是，店內一名56歲的女顧客被汽車輾壓，成了車下冤魂，還有兩名店員在該事件中受輕傷。

錯把油門當剎車的事件其實不少，大多數發生在商業區停車場，多數也只會造成建築損壞或人員受傷，很少會釀成人員死亡。最近這期車行案子造成無辜慘死，實在讓人心情沉重，也許對於死者，那天本是普通的一天，那時她也只是在車行談業務，沒想到一輛車竟衝進來，飛來橫禍，枉死車下。

這則新聞中並未提及肇事者的年齡 ，不過確定是女司機。在南加州的華人區，錯把油門當剎車的事故也屢見不鮮，去年3月，聖蓋博某越南餐廳，被一輛豐田汽車撞入，所幸當時店鋪沒有營業，裡面沒人，只有駕駛汽車的女性老太太受了輕傷。

該店鋪三年來發生了兩次這樣的事故，都是因為司機油門錯踩成了剎車。2021年在阿罕布拉市某中餐廳也發生了同樣的事，當時那家中餐廳滿是食客，車子衝進來後，撞到了不少人，當時的視頻在網上流傳後，引發社區震驚，而駕駛汽車的司機又是女性長者。

據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）數據，每年約有1萬6000起交通事故是因車主想要剎車卻誤踩油門踏板所致，平均每日就發生44起；而在這些事故中，開車新手和高齡司機，也就是20歲以下和65歲以上的司機人數是其餘年齡層司機人數的四倍。

錯把油門當剎車，一般人可能無法理解，但根據Science Daily2022年的一篇專門針對高齡司機的研究報告，人的年紀越大，需要更長的反應時間，做決定更慢，需要激活大腦部位更多才能做出判斷，因此在思考該踩哪個腳踏板才是剎車時，需要更多反應時間；更特別的是，該研究指出在涉及用腳的動作時才會成立這樣的結論，用手的動作則不會。

除了年齡的因素，多數女性在駕駛時，不像男性有天賦，就像男性更擅長打電動，他們的大腦處理信息的方式讓他們更容易駕駛汽車。當然不是男司機就不會錯把油門當剎車，也並不是說所有女性都不擅長駕駛，而是整體而言。汽車之所以會發生油門暴衝，最有可能的是司機原本想踩剎車，腳卻踩在油門上，卻反應不過來要換踩，原本踩在油門上的腳踩得更深了，才導致車子一下子竄出去。

這類事故的發生，啟示我們更應該關心身邊的高齡司機，如果發現他們有意識退化、記憶力減退等問題時，應該立刻暫時阻止他們開車。加州車輛管理局（DMV）目前有兩個項目，用於提升高齡司機開車的安全性。

一是70歲及以上人士需要更換駕照時，必須親自去DMV更換，在那裡要接受認知和視力檢查；二是55歲及以上人士的熟齡駕駛項目（Mature Driver Program），參加該項目的司機要上八小時有關保守駕駛和交通法規的課程，完成課程獲得證書的司機可享受車險優惠。該證書每三年需要更新，每次更新都要參加相關課程。

加州 DMV 駕照

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