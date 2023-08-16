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中國開放團客遊美 業者：明年才見曙光

記者楊青╱洛杉磯報導
好萊塢地標中國劇院前，以往中國遊客人來人往的景象不再。（記者楊青/攝影）
好萊塢地標中國劇院前，以往中國遊客人來人往的景象不再。（記者楊青/攝影）

中國開放團客遊美國，希望恢復中美兩國關閉長達近四年的旅遊通道。在美華資旅遊業者樂觀其成，不過相當部分業者認為，目前兩國關係緊張，加上航班數量與機票價格回落到正常水平尚有距離，最樂觀估計，至少也要2024年才可看到曙光。

根據美國旅遊局數據，2022年中國訪美為37萬人次，僅為2019年283萬人次的13%，而2020年和2021年，中國訪美分別為38萬人次和19萬人次，也遠低於疫情前水平。洛杉磯地區作為中國遊客訪美旅遊的重鎮，2018年創下120萬人次高峰後，一路下跌。

「中國大陸赴美旅游團在新冠疫情開始後幾乎全軍覆沒，不是減少，而是完全消失」。陽光之旅（Sunshire Holiday）負責人Ivy黃1999年經營旅行社至今，曾經歷中國大陸遊客來美旅遊最火爆的年代，她表示「現在完全是今非昔比」。

Ivy黃指出，全美較大型華人旅行社幾乎都集中在南加，因此這裡的華人旅行社可以說是中國遊客赴美旅行的晴雨表。新冠疫情後，中國團客前往許多國家的旅行已陸續恢復，但中美間至今沒有正常化「無論是美國開放遊客前往中國旅遊，還是中國允許美國遊客到訪，都已經不是新消息，但實際情況不樂觀」。

原因之一是航空公司沒有完全恢復中美間的正常互航，缺乏足夠的航班，遊客出遊就成了無米之炊。她舉例說，洛杉磯往返上海，原先航班充足、機票容易訂且價格不會太貴，現在沒有直航航班，導致旅客需要中轉，旅行便利性大減。

美國運輸部（DOT）指出，從9月1日開始，將允許飛往美國的中國客運航班增加至每周18趟；10月29日開始，進一步增加到每周24趟，不過就算是每周24趟，也與疫情前的150趟相去甚遠。

聖蓋博谷華人旅遊業者表示，今年暑假不少在美華人前往中國探親訪友，但中國赴美遊客，卻是少之又少。部分業者認為，旅遊簽證、航班選擇少和機票居高不下都是原因。

有業者表示，現在中美互航的航班數很少，機票普遍較貴。比如從洛杉磯飛台北普通經濟艙都要1500元以上，相比疫情前幾乎翻倍。高昂的原油價格、航班數量供不應求等，都是航空公司不願降價的原因。

華資旅遊業者表示，只要航班沒有完全恢復，或者機票價格沒有回落到合理範圍，就很難看到中國遊客大批量來美，而且疫情後，許多民眾有出行的意願，加上部分航空公司經過疫情三年多的營收停滯甚至是虧損後，更不會在此時輕易降價，從現在起到2025年，出行價格仍處於上升趨勢，要恢復到以前很多折扣的情況，恐怕到2026年都不一定能夠看得到。

好萊塢地標中國劇院前，以往中國遊客人來人往的景象不再。（記者楊青/攝影）
好萊塢地標中國劇院前，以往中國遊客人來人往的景象不再。（記者楊青/攝影）

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