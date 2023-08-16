賴清德過境舊金山 灣區僑胞歡迎

周信結相信，賴副總統是最具地方及中央執政經驗，最有國際外交事務能力的領袖，是最能带台灣堅持主權桿衛民主，抵御中共侵略帶領台灣永續發展的總統侯選人。（本報記者／攝影）

中華民國副總統、2024民進黨總統候選人賴清德 16日過境舊金山 ，灣區 台灣僑胞以「守護民主，鞏固邦誼」八個字對副總統過境表示竭誠歡迎。

舊金山灣區信賴之友會共同召集人、僑務諮詢委員、北加州南灣台灣同鄉會會長周信結引述美國智庫「國際評估與戰略中心」高級研究員費舍爾（Richard D. Fisher, Jr.）的分析稱，蔡英文及賴清德過境美國，顯示出自由台灣的生存，對民主世界的生存至關重要。

周信結指出，民進黨執政七年，蔡英文總統團隊包括賴清德副總統，帶領台灣在經濟、自由民主、外交方面都有卓越表現。

台灣在經濟方面位居亞洲前茅，去年僅次於日本。就自身而言，整體經濟表現更是10多年來最佳。另外，蔡政府也努力調整台灣的經貿體質，不論是半導體、資訊產業、精密機械，或者是再生能源、生技醫療，甚至是最近的AI產業，台灣都在世界上占有一席之地，並且在持續提升競爭力。

他強調，台灣在民主自由度的排名更高居亞洲第一，在外交上和世界民主國家結盟建立合作關係也有傑出成就。美國參眾兩院領袖及重要委員會成員相繼訪台，希望強化台美合作關係。同時也透過台北法案，台灣政策法、國防授權等法案，在國防外交等領域全力支持台灣。

周信結表示，這次大選，賴副總統提出強化國防嚇阻能力、鞏固經濟安全發展、強健民主夥伴關係、維持兩岸現狀這四大支柱作為台海永續和平、國家繁榮的未來發展方向。

周信結相信，賴清德是最具地方及中央執政經驗，最有國際外交事務能力的領袖，是最能帶台灣堅持主權桿衛民主並帶領台灣永續發展的總統侯選人。