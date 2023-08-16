加州3破產醫院 營運現轉機

Beverly社區醫院是宣告破產的其中一家醫院。（美聯社）

今年早些時候宣布破產 的三家加州 醫院，目前正在與醫療集團協商交易，以期能恢復醫療服務。這三家醫院分別是位於聖華金谷的Madera社區醫院、位於洛杉磯東部的Beverly社區醫院，以及位於聖比尼度縣的Hazel Hawkins紀念醫院。

居民在當地醫療院所關閉時需要前往急診室，無異增加了風險與成本。而其中兩家醫院—Madera社區醫院和Hazel Hawkins紀念醫院，更是其所在郡內唯一的醫院，無疑對當地醫療照護產生重大影響。

Madera社區醫院在今年年初關閉，目前正試圖與加州第七大醫療體系Adventist Health達成管理協議。按照協議，Adventist將接管已關閉醫院及相關鄉村診所的營運。如果協議順利達成，Madera社區醫院可能會在六至九個月內重新開放。

Adventist Health也有可能收購Beverly社區醫院，但醫院必須在本周法院開庭審理破產的截止日期前達成協議。Beverly每月虧損約500萬美元，預計將在9月耗盡資金。該醫院目前已向緊急醫院貸款 計畫申請3500萬美元。

Hazel Hawkins紀念醫院則在最近宣布，與美國先進管理（American Advanced Management）公司協議成立「租賃」合作夥伴關係，該公司在加州經營另外六家醫院，是一家私營營利公司。該公司提議在租賃Hazel Hawkins醫院五到十年後，有權選擇買下醫院。

這三家醫院是在過去一年內公開宣布財務困境的醫療院所。加州政府早些時候回應推出一筆3億美元的無息貸款計畫，向醫院提供緊急資金援助，預計本月稍晚就會發放這筆資金。這三家破產的醫院已經提出了1.25億美元的申請。