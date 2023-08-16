台灣會館辦講座 醫生在美甘苦談

台美第一代醫師分享了他們的開業經驗，和回顧了近半世紀以來，美國社會對台裔醫生態度的變化。（台灣會館提供）

根據台灣的俗諺「第一賣冰，第二做醫師」，這兩個行業的收入相對較高，因此許多台灣家長鼓勵子女從事醫學 工作。即使移居美國，台美人似乎仍保有這種「傳統」，許多台灣移民第二代也從事醫學工作。在大洛杉磯台灣會館日前舉辦講座，第一代台美醫師分享了他們開業的甘苦談。

耆老講座邀請了在聖蓋博地區從事眼科醫學的魏昭愽醫師、小兒科醫學的王肇俊醫師，以及在哈岡開業的內科醫師古榮一、托倫斯地區的麻醉科醫師陳惠亭、橙縣的泌尿科醫師林惠洲，以及在波莫那地區的外科醫師歐鴻仁和小兒科醫師吳光太。他們對於移民美國的決定都沒有後悔。

越戰催生了台灣醫師移居美國的浪潮。耆老講座的主持人、台灣會館執行長林榮松畢業於高雄醫學院醫學系，他回憶起1960年代，美國因內戰嚴重缺乏醫師，因此開放外籍醫師到美國工作，也讓台灣醫師開始踏上前往美國的路。根據林榮松所收集的資料，高雄醫學院1967年畢業的全班72名學生中，有40多人選擇前往美國開業。

他說：「當時美軍在越南 駐紮的總兵力接近47萬人，許多醫師前往越南提供支援，美國醫院內缺乏足夠的醫師，這就是我們來到美國的機遇。」然而，隨著1975年越戰結束，台灣醫師移居美國的浪潮也逐漸減退。

歐鴻仁表示：「我認為美國的生活和環境更健康，小孩也很快樂，我們也不受中共威脅的牽制。」古榮一則表示：「人生只能往一個方向前進，美國社會至少是法治社會，人們可以自由發言，對下一代也更有利。」儘管台美第一代醫師在美國生活中面臨各種甘苦，但整體而言，甘苦兼具。

1975年之前，加州 對本地醫師的保護法規限制逐漸鬆綁。王肇俊最初來到美國時並未在加州定居，他在美國各州擔任小兒科醫師並從事小兒癌症研究。然而，他意識到自己的薪資無法支付四個孩子上大學的費用，於是開始考慮獨立開業。1975年，他在加州蒙特利公園市做研究時，發現當地對小兒科醫師的需求，因此決定全家移居加州開業。

1976年，古榮一在密西根州開業。然而，由於妻子喜歡加州的氣候，他們全家遷居至加州。古榮一說：「從最初只有5%的華人患者，到現在約占95%。」近年來，退休的日子愈來愈近，古榮一開始在能力範圍內回饋社區和母校。

根據林榮松的保守估計，來自台灣在美國從事醫學工作的人數約為2、3萬人。他笑著說：「只要別人知道你來自台灣，就會問你是不是醫師？」大多數台美人也鼓勵自己的子女從事醫學工作，林榮松和他的兒子都是麻醉科醫師。