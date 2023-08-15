賞英仙座流星雨 華人湧向約書亞樹國家公園

約書亞樹國家公園是觀賞流星雨的熱門地之一。（Joshua Tree National Park官網）

英仙座（Perseids）流星雨8月12日深夜至13日清晨達到高峰，被譽為「年度最佳」的英仙座流星雨，吸引不少民眾觀賞。在南加，約書亞樹國家公園 （Joshua Tree National Park）是觀賞流星雨的熱門地之一。12日夜晚，因為觀星的人潮，前往約書亞樹國家公園還發生交通擁堵。

約書亞樹國家公園官網資料顯示，觀看流星雨所需的只是清澈的天空、黑暗和一點耐心。觀星者不需要看向任何特定的方向，天空中一般都可以看到流星。為更好的欣賞流星雨，人們通常會遠離光污染，這是許多人選擇前往約書亞樹國家公園的原因。

前往約書亞樹國家公園觀賞流星雨的民眾很多，造成擁堵。（Joshua Tree National Park官網）

居住在洛杉磯 縣的華人 留學生小文和朋友一起拼車去約書亞樹國家公園看流星雨，並計畫在公園附近租房住一晚。她表示，從前也曾去該公園看星空，通常前往公園的道路在夜間很少有車，沒想到12日晚，公園附近的10號公路居然堵車，看來大家對觀看流星雨都很有熱情。根據當地媒體KESQ報道，除10號公路外，通往公園的62號公路東行交通也一度陷入停滯。

另一位在洛杉磯工作的華人王小姐表示，得知流星雨要來且在周末的晚上，立刻和朋友相約一起去看。但因為不想過於奔波，做了一番研究後，決定去馬里布溪州立公園（Malibu Creek State Park）觀星。王小姐一行13日零時找到一個沒什麼光污染的山頭，駐足仰望星空。王小姐表示，大家都至少看到三顆流星，十分壯觀。雖然流星雨轉瞬即逝，難以用手機拍攝並保存下來，還是十分激動，希望能因此收穫好運。

王小姐表示，大家都看到至少三顆流星，雖然轉瞬即逝，難以用手機拍攝保存下來，還是十分激動。（受訪者提供）

英仙座流星雨通常出現在7月和8月，這些隕石用肉眼看小的像一粒沙，大的像一顆豌豆，以時速21.5萬公里撞上地球的大氣層，形成壯觀的流星雨。