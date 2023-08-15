賞英仙座流星雨 華人湧向約書亞樹國家公園
英仙座（Perseids）流星雨8月12日深夜至13日清晨達到高峰，被譽為「年度最佳」的英仙座流星雨，吸引不少民眾觀賞。在南加，約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）是觀賞流星雨的熱門地之一。12日夜晚，因為觀星的人潮，前往約書亞樹國家公園還發生交通擁堵。
約書亞樹國家公園官網資料顯示，觀看流星雨所需的只是清澈的天空、黑暗和一點耐心。觀星者不需要看向任何特定的方向，天空中一般都可以看到流星。為更好的欣賞流星雨，人們通常會遠離光污染，這是許多人選擇前往約書亞樹國家公園的原因。
居住在洛杉磯縣的華人留學生小文和朋友一起拼車去約書亞樹國家公園看流星雨，並計畫在公園附近租房住一晚。她表示，從前也曾去該公園看星空，通常前往公園的道路在夜間很少有車，沒想到12日晚，公園附近的10號公路居然堵車，看來大家對觀看流星雨都很有熱情。根據當地媒體KESQ報道，除10號公路外，通往公園的62號公路東行交通也一度陷入停滯。
另一位在洛杉磯工作的華人王小姐表示，得知流星雨要來且在周末的晚上，立刻和朋友相約一起去看。但因為不想過於奔波，做了一番研究後，決定去馬里布溪州立公園（Malibu Creek State Park）觀星。王小姐一行13日零時找到一個沒什麼光污染的山頭，駐足仰望星空。王小姐表示，大家都至少看到三顆流星，十分壯觀。雖然流星雨轉瞬即逝，難以用手機拍攝並保存下來，還是十分激動，希望能因此收穫好運。
英仙座流星雨通常出現在7月和8月，這些隕石用肉眼看小的像一粒沙，大的像一顆豌豆，以時速21.5萬公里撞上地球的大氣層，形成壯觀的流星雨。
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