LA乒乓公開賽 南加張相晶單打奪冠 加拿大選手王臻亞軍

LA OPEN首席營運長葉安利（左）、執行主席劉龍軍（右）為冠軍張相晶頒獎。（主辦者提供）

2023洛杉磯乒乓球（桌球）公開賽（2023 LA OPEN）最具關注度的單打冠軍爭奪戰，8月13日結果出爐，南加 州選手張相晶戰勝加拿大 選手王臻獲得冠軍，獲得獎金一萬元。

作為本屆賽事壓軸，不少觀眾在現場等待觀看精采單打冠軍爭奪戰。球迷看好四位選手分別是王臻、馬金寶、寇磊、張相晶。來自加拿大的乒乓名將王臻，於2011年和2019年奪得LA OPEN公開賽單打冠軍，他曾代表加拿大參加2012年夏季奧運會乒乓球比賽，2019年泛美運動會上獲得混合雙打冠軍，同時在各項國際賽事上都有上佳表現。而選手馬金寶、寇磊則是2022年LA OPEN的冠、亞軍得主。

LA OPEN執行主席劉龍軍（右）為亞軍王臻頒獎。（主辦者提供）

由於寇磊在八強賽時受傷意外退賽，使張相晶直接晉級決賽，稱得上是以逸待勞，占有天時地利人和優勢。而王臻迎戰馬金寶，則消耗不少體力才殺入決賽。當王臻與張相晶在爭奪冠軍戰遭遇時，張相晶占據的體力優勢，就逐漸顯現。最終張相晶戰勝王臻，奪得冠軍獎盃。

張相晶目前在美國乒乓球協會（USATT)積分2709分，是目前南加排名第一的選手。他此前曾是中國乒乓球國家青少年隊成員，移民美國後一直在南加地區參加比賽。他曾在世界冠軍高軍的乒乓球俱樂部擔任教練，後在橙縣芳泉谷市（Fountain Valley）一家乒乓球館擔任高級班教練。LA OPEN舉辦多年來，張相晶曾多次參賽，獲得過雙打冠軍。張相晶平時與王臻熟悉，私下是好朋友，也曾搭檔雙打。此次兩人在決賽相逢爭奪冠軍，毫不相讓，精采球技令觀眾連連叫好。

王臻（右）和張相晶在公開賽單打冠軍爭奪戰。（記者啟鉻／攝影）

比賽結束後舉行頒獎儀式，LA OPEN執行主席劉龍軍和首席營運長葉安利向公開賽單打決賽冠、亞軍得主頒獎。