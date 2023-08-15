洛杉磯歌劇院 9‧23中秋前夕免費直播「唐璜」

洛杉磯歌劇院將於9月23日免費現場直播莫扎特的歌劇「唐璜」，屆時高清影像將從市中心歌劇院免費直播給拉米拉達地區公園和聖塔蒙尼卡碼頭的觀眾。（歌劇院提供）

洛杉磯歌劇 院（LaOpera）將於9月23日(周六)下午6時，免費現場直播莫扎特的歌劇「唐璜」（ Don Giovanni），屆時高清影像將從市中心歌劇院免費直播給拉米拉達地區公園(la mirada regional park)和聖塔蒙尼卡碼頭（pier of santa monica）的觀眾。演出時間恰逢中秋節前，南加華人可以此慶祝節日，提早規畫。

此次「唐璜」演出陣容強大，以即興指揮莫扎特作品見長的音樂總監康倫 (James Conlon) ，將指揮這場令人驚嘆的歌劇，導演則由霍爾滕 (Kasper Holten)擔綱。葛萊美獎獲得者米切姆 (Lucas Meachem) 將出演主角。舞台布景由曾為流行天后碧昂絲和阿黛爾等進行創新舞台設計的德夫林(Es Devlin)負責。 由於「唐璜」用義大利語演唱，直播時將配有英語和西班牙語字幕。

舞台布景由曾為碧昂絲和阿黛爾等進行創新舞台設計的，傑出舞台設計師埃斯·德夫林(Es Devlin)設計。（歌劇院提供）

代表聖塔蒙尼卡區域的洛縣 第三選區縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）表示，帶上朋友與家人，帶上毯子和野餐到聖塔蒙尼卡碼頭，在星空下與洛杉磯歌劇院的「唐璜」一起度過特別的夜晚。現場直播將歌劇的魔力帶到海灘，讓洛杉磯縣更多民眾能欣賞到表演，縣政府辦公室很高興能夠將這份禮物送給居民。

代表La Mirada區域的洛縣第四選區縣政委員韓珍妮(Janice Hahn)表示，洛縣是世界創意之都，洛縣的文化資產應該向更多居民開放。

雖然入場無需門票，但鼓勵民眾提前在LAOpera.org/OperaAtTheBeach或LAOpera.org/OperaInThePark註冊，以獲取有關停車和演出最新動態的相關信息，並可在活動中獲得免費禮物。

建議與會者攜帶座椅提前到場，以便能找到最佳觀看區域。演出直播開始前，還將舉辦供藝術和手工藝活動。現場不允許攜帶外來酒精飲料，也不允許攜帶寵物。

洛杉磯歌劇院將於9月23日免費現場直播莫扎特的歌劇「唐璜」，屆時高清影像將從市中心歌劇院免費直播給拉米拉達地區公園和聖塔蒙尼卡碼頭的觀眾。（歌劇院提供）

拉米拉達地區公園的直播詳情，可訪問網站LAOpera.org/OperaInThePark查詢。 地點是13701 S. Adelfa Ave., La Mirada, CA 90638。公園內設有免費停車場。

聖塔蒙尼卡碼頭的直播詳情，可訪問網站LAOpera.org/OperaAtTheBeach。大門將於當天下午4時30分開放，並設有啤酒花園。 停車信息可在SantaMonica.com/transportation/parking上找到。 也可乘坐Metro Expo公共交通，在Santa Monica市中心站下車再步行前往。