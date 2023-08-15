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一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

加州租金較便宜城市 有的3年飆漲近40%

編譯陳盈霖／綜合外電報導
最新研究指出，加州一些相較便宜的城市租金漲幅最大。（NBC）
最新研究指出，加州一些相較便宜的城市租金漲幅最大。（NBC）

NBCLA電視台報導，房地產資訊公司Zillow最新數據顯示，加州一些「居住相較便宜」的內陸城市租金漲幅為全州最大。包括貝克斯菲（Bakersfield）、弗雷斯諾（Fresno）、維塞利亞（Visalia）和河濱（Riverside）等城市租金價格，短短三年內飆漲近40%，洛縣地區上漲約21.2%。

自疫情爆發以來，貝克斯菲和洛杉磯平均租金每月上漲500元多一點，然貝克斯菲原本租金就便比洛杉磯便宜得多，增加500元的漲幅為39.4%。此外，弗雷斯諾租金漲幅38%，河濱縣37.5%，聖地牙哥36%。

根據最新人口普查數據，寇恩縣（Kern）年收入平均為2萬5000元，洛縣為3萬8000元。

租金上漲背後原因

內陸租金價格突然上揚可追溯至疫情時，這也是加州早已存在的住房危機，長期以來，許多居民搬到州內和外州更便宜城市。Zillow研究團隊資深經濟學家巴喬（Nicole Bachaud）說，河濱或貝克斯菲等地讓人有了擁有住房的機會，尤其是在可遠距工作的情況下。

根據Zillow，洛杉磯地區典型支付貸款的額度，占個人平均月收入的84%。儘管此一負擔比去年下降10%，但它仍對購屋造成障礙。

隨著業主將出租屋出售，內陸地區開始出現一房租屋短缺情況，加劇租屋者之間競爭，租金價格大幅增加。

結合租客聯盟（Tenants Together coalition）通訊和立法主任辛格（Shanti Singh）將此情況描述為一場「完美風暴」，造成「流離失所鏈」。她說，洛杉磯人為逃離驅逐和上漲的租金而去更遠的地方，然後貝克斯菲人就流離失所了。

解決加州住房危機

根據加州住房和社區發展單位數據，貝克斯菲、維塞利亞和弗雷斯諾等城市與疫情前兩年相比，2021年和2022年批准的住房單位增加15%。

一些租戶權利組織的活動人士也對此情況採取措施。辛格說，活動人士6月在佛雷斯諾發起租金管制計畫，但最終並未成功。查普曼大學（Chapman Univ.）教授柯特金（JOel Kotkin）說，租金管制問題在於它可在短期內解決問題，但卻讓開發商失去建造新住房的吸引力。但辛格卻認為租金管制是「穩定的長期方案」。

柯特金和其他專家也提出包括改革「加州環境品質法」（CEQA）等法案，以允許在密集都會城市外建設新社區。

租金 加州 洛杉磯

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