洛警懸賞1萬至2.5萬元 重啟4謀殺冷案調查

洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna）宣布重啟四起謀殺冷案的調查。（取材自洛縣警局臉書）

洛杉磯 警察局重新啟動四起謀殺冷案的調查，洛縣 政府分別提供1萬至2萬5000元懸賞相關線索提供者。

洛縣警局局長Robert Luna在14日的記者會上表示，這四起謀殺案因年代久遠成為冷案，其中一起凶案發生在16年前，因缺乏 索一直懸而未決。他表示，四起謀殺案均為獨立案件，相互沒有關聯。

謀殺案之一的受害人為時年70歲的桑多瓦爾（Luis Sandoval），凶案發生在2007年2月25日凌晨5時左右。桑多瓦爾在東洛杉磯地區的奧林匹克大道（Olympic Boulevard ）騎自行車時中彈，送醫三個月後不治。警方研判，他是旁觀黑幫團夥火拼後成為無辜受害者。洛縣政府提供2萬5000元懸賞金，呼籲知情人提供綫索。

第二起槍殺冷案發生在2016年12月28日晚8時左右，受害人為時年43歲的傑克遜（Keith Jackson）。案發時他和兩名女性友人坐在停靠在康普頓（Compton）Alondra大道的車内，一輛車突然超他們靠近並開槍，槍擊 後該汽車迅速離開。傑克遜雖然被送往附近醫院搶救，但傷重不治。洛縣政府為本案提供2萬元懸賞金。

第三起槍擊冷案發生在2017年9月28日晚9點45分，地點在康普頓（Compton）的東148街的1100號，受害人為時年21歲的埃爾南德斯（Estephan Hernandez）。當時他和一位朋友坐在案發現場一輛停靠在路邊的車內，另一輛汽車駛近他們並開槍，埃爾南德斯中彈死亡，他的朋友受傷。洛縣政府為本案提供1萬元懸賞金。

第四起槍殺冷案發生在2018年12月23日，地點在縣屬聖迪瑪斯地區（San Dimas area）南Acacia街200號的一棟民房前。受害人為時年35歲的莫雷諾（Michael Moreno），當時他正與友人在房前說話，槍手經過時開槍，莫雷諾中彈死亡，他的朋友受傷。洛縣政府懸賞1萬元緝拿凶手。

有相關線索的民眾，可致電洛杉磯縣警察凶案組323-890-5500，或滅罪熱線800-222-TIPS。