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尋20年前在墨西哥遭綁架童 FBI懸賞2萬元

洛杉磯訊
為了進一步推進對於加西亞案件的調查，FBI採用合成技術重建加西亞的肖像，並藉由模擬現今可能的容貌。（FBI提供）
為了進一步推進對於加西亞案件的調查，FBI採用合成技術重建加西亞的肖像，並藉由模擬現今可能的容貌。（FBI提供）

美國聯邦調查局（FBI）近日宣布，將提供2萬美元懸賞金，希望可以獲取20年前在墨西哥遭綁架之2歲兒童加西亞（Joshua Keshaba Sierra Garcia）的相關線索。該案發生於2003年8月12日，當時加西亞與家人前往墨西哥城參加洗禮活動，卻遭到綁架。儘管經過多年的調查，加西亞的下落仍然成謎。

2003年事發當時，加西亞在年僅2歲時在墨西哥城遭綁架，最後一次現身是在2003年8月12日上午11時左右。當時他身高約3英尺，體重約25至28磅，黑髮和棕色眼睛。失踪時，他身著灰色運動衫、藍色短褲和涼鞋，並在耳朵上有穿孔。而同行的14歲保姆也在事件中不幸喪生。

其後，一系列的勒索電話和金錢交易也引起了墨西哥當局的關注，並成功逮捕了一名涉嫌綁架的嫌犯，該嫌犯目前正在墨西哥監獄中服刑。然而，至今加西亞的下落仍然未明。儘管經過多年的積極調查，美國和墨西哥的執法機關仍無法解開加西亞失蹤之謎。

FBI強調，他們不會放棄希望，將透過懸賞、更新的照片以及先進的調查技術，持續努力尋找與加西亞案有關的重要信息。此外，FBI與墨西哥執法機構緊密合作，共同推進調查工作。如有任何關於此案的線索，請撥打310-477-6565聯絡FBI洛杉磯辦事處。市民亦可透過tips.fbi.gov匿名舉報。同時，市民可聯繫當地的FBI辦事處，而海外居民則可聯繫最近的美國大使館或領事館。

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