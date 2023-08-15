美債信被降級 國泰銀行總裁：僅過渡階段 不用太擔憂

針對惠譽下調美國信用評級，國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明說，他不認為真的存在實際的美國信用風險擔憂。（記者趙健／攝影）

信評機構惠譽 （Fitch）8月1日將美國債 信從AAA下調至AA+，理由是減稅、新支出、經濟震撼和政治僵局不斷可能導致美國未來三年財政惡化，政府債務也將增加。此舉激起市場一片錯愕，批評聲浪迭起。

國泰銀行（Cathay Bank）總裁兼首席執行長、舊金山聯邦儲備銀行洛杉磯分行董事劉昌明（Chang Liu）對此分析指出，惠譽調降美國債信評級的主要原因有兩個。首先是「缺乏管治」，惠譽認為美國總將債務上限的談判拖延到最後一刻，才達成解決方案，這讓持有美國債券的投資 者感到不安，很大程度上影響惠譽對美國債務的評級。

另一個原因則與政府有關，惠譽引用包括前總統川普質疑選舉欺詐等在內的多起政府事件，使外界或獨立信用評級機構對美國政府持有負面印象。

「我不認為真的需要擔憂美國的信用風險，」劉昌明說，「人們對政府的管治方式有擔憂，不能與擔憂美國有能力償還債務畫等號」。他表示，目前市場對此次降級事件並未過度反應，「我認為這可能只是一個過渡階段，未來仍存在恢復AAA評級的可能。目前另一家評級機構穆迪（Moody's）並沒有修改美國債信的評級，仍維持最高的信用評級」。

劉昌明指出，目前美國國債收益率及利率並未因惠譽評級下調事件而產生太多波動。他說，儘管AAA和AA+兩個評級看似名稱不同，但二者之間的差距，從真正的財務信用角度很難被明確定義。 他說，「我不認為任何人可以說，因為你的信用指標具體是多少分，所以你必須是AA+而不能是AAA。所以，我並不認為這是一個真正的信用問題。至少目前來看，我覺得這不會對美國政府本身或美國經濟產生任何重大的金融影響。」