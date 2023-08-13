2023亞裔願景論壇／疫後仇亞事件減少 但未消失

雖然疫情後仇亞事件、犯罪數量有所下降，但仇亞對亞裔群體影響卻是深遠的。（美聯社）

仇亞事件和犯罪數量曾在新冠疫情 期達到高峰，隨著疫情消散，數據所反映的針對亞裔 的仇恨行為逐漸回落，但並沒有消失。世界日報舉辦2023年亞裔願景論壇，邀請七位民選官員和政府部門人員，從各方面討論疫情後的仇恨亞裔現狀、聯邦及加州 最新立法和蒙特利公園市槍擊案帶給亞裔社區啟發。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）譴責今年以來多起華裔官員被質疑對美國忠誠度的事件，趙美心本人就是受害人之一。她表示，這種對亞裔的刻板印象已經存在美國社會幾十年，如今不僅對華裔官員，甚至升級至針對美國華裔科學家群體。她介紹了成立委員會對國會的立法條款進行審查，確保沒有歧視華人的條款等。

加州眾議員方樹強（Mike Fong）也對華裔官員被質疑忠誠度發表了見解。他說：「一些美國人不把亞裔當作美國人，即使我們在美國出生、長大。」方樹強介紹了近一年加州保護亞裔權益的新立法，在蒙市槍擊案發生後，他參與起草的AB732以及AB733，限制有前科的人持槍，減少危險人物擁有槍枝等。

蒙特利公園市市議員羅霈霆（Henry Lo）分享蒙市槍擊案給當地亞裔社區造成的影響。在槍擊案發生半年時間中，亞裔社區又是如何逐漸恢復，以及槍擊案帶來的亞裔社區的深思。

新冠疫情後，仇亞數據，亞裔群體心理變化如何改變？亞美政聯（CAUSE）創辦人兼主席胡澤群（Charlie Woo）提到2023年加州最新數據，雖然仇亞事件和犯罪數字有所下降，但是其他數據顯示，仇恨在亞裔群體中造成深遠不可抹去的傷害。胡澤群還介紹了亞美政聯在推廣亞裔文化、反對仇亞所做的努力。

洛杉磯縣人際關係委員會委員張自豪（Michael Gi-Hao Cheung）則說，洛杉磯縣數據顯示疫情之後仇亞事件和犯罪有所下降，他在論壇裡分享民眾如遇仇恨犯罪，可以撥打的熱線電話，如何解決等。

加州政府公民權利部策略方法和外聯項目副主任Becky Monroe，說明了加州政府為應對仇恨犯罪所做的努力，以及民眾如何從加州公民權利部獲得相關幫助。她說，「民眾可以打電話（提供超過200種語言）或上網舉報（超過50種語言），我們會確保回覆當事人，告訴他們可能的解決辦法。」