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2023亞裔願景論壇／Becky Monroe：尋求政府幫助

記者王若然／蒙特利公園市報導
加州政府公民權利部（civil rights department）策略方法和外聯項目副主任Becky Monroe。（記者王若然／攝影）
加州政府公民權利部（civil rights department）策略方法和外聯項目副主任Becky Monroe。（記者王若然／攝影）

在反仇恨亞裔的過程中，加州政府做了很多努力。加州政府公民權利部（civil rights department）策略方法和外聯項目副主任Becky Monroe介紹了其部門為防止仇亞行為以及為受害人提供幫助的資源。

Becky Monroe表示，通過「加州VS仇恨」（CA vs Hate）資源熱線和網路，可以在全州範圍為遭遇仇恨的民眾提供資源。其中包括提供民眾可能的解決辦法。民眾可以打電話，電話提供超過200種語言，或上網舉報，可選用50種語言。她說，「我們會確保當事人得到真正的回覆，告訴他們可能的解決辦法。」

例如，民眾想要報警，熱線就會提供相關警局的信息，以及類似案件的辦理過程。有些人若想尋求法律、精神或其他服務，他們可以幫忙聯絡，做後續追蹤。

Becky Monroe說，從政府部門的數字可以看到，亞太裔在近幾年確實經歷了破紀錄的仇恨事件。這其中還有很多沒有上報的案例。她說，這些仇恨不會空穴來風，當人民權益沒有貫徹時，仇恨就會出現。她建議任何遭遇仇恨的民眾前往「加州VS仇恨」網站尋求幫助，也可以到民權部在各地的辦公室，尋求幫助。

加州 亞裔

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