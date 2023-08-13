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2023亞裔願景論壇／胡澤群：與各族裔合作

記者王若然／洛杉磯報導
亞美政聯（CAUSE）創辦人兼主席胡澤群（Charlie Woo）分享了加州最近仇亞數據。（記者王若然／攝影）
亞美政聯（CAUSE）創辦人兼主席胡澤群（Charlie Woo）分享了加州最近仇亞數據。（記者王若然／攝影）

疫情之後，仇恨亞裔事件和犯罪數量有所回落，但並不代表亞裔的安全感有所提升。亞美政聯（CAUSE）創辦人兼主席胡澤群（Charlie Woo）談到加州最近仇亞數據以及亞裔對社會安全感的真正想法。

胡澤群介紹，疫情後，人們對於是否「感覺被歧視或遭遇仇亞事件」的數量，有所下降，幾乎回到了疫情前的水平。他說，2021年至2022年，是仇亞事件發生的峰值，那時幾乎半數亞裔遭遇過被歧視或仇亞事件。

不過胡澤群並不認為該數字反映了事情的全貌。他說，「有時人們麻木了，習慣了這種現狀。」對仇亞事件的上報也少了。

其他數據也能反映亞裔對仇恨的理解和感受。例如，75%的亞裔認為歧視、仇恨一直存在於亞裔社群，三分之二的亞裔擔心自己或家人成為仇亞、被歧視的對象。在蒙特利公園市槍擊案後，約三分之二的亞裔擔憂成為槍擊受害者。在保障人身安全的信心方面，由疫情前的52%降低到了40%，說明僅有40%的人對政府保證民眾人身安全有信心。這些數據顯示了亞裔的擔心，儘管個人遭遇仇亞事件的數量有所下降，但是他們內心卻依舊有隱憂。

胡澤群還介紹了亞美政聯在保護亞裔權益方面做出的努力。包括與非裔、拉丁裔群體合作進行數據收集、統計，再一起將數據呈現出來。胡澤群說，多種族間的合作可以更有效傳播、教育大眾。其次，亞美政聯與民選官員、社團領袖合作，動員民選官員關注亞裔事務，合作反仇亞也可以加強亞裔官員之間的聯繫。

亞裔 疫情 歧視

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