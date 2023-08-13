2023亞裔願景論壇／方樹強：續推動反仇亞

加州眾議員方樹強起草了兩部限槍法案AB732以及AB733，減少危險人物擁有槍支。（方樹強推特）

近一年來，華裔 官員屢屢被質疑忠誠度，美國社會潛在的仇亞行為在疫情後以一種新的形式出現。加州 眾議員方樹強（Mike Fong）為了保護亞裔 權利，讓加州立法有新突破。

對於年初國會議員趙美心等華裔官員被質疑忠誠度，方樹強表示，「質疑華裔官員忠誠度的政客們，其心可誅。對於今年年初發生的這些事件，備感失望。」不過他並不意外，因為亞裔在美國歷史上有太多過被攻擊的先例，不論是「排華法案」還是二戰中日裔被囚禁。方樹強說，「一些美國人不把亞裔當作美國人，即使我們在美國出生、長大。」

針對以上情況，方樹強認為身為民選官員，應該繼續推動反仇亞，在政府各級部門提高亞裔話題的可見性和存在感，以避免亞裔成為代罪羔羊。傳遞出亞裔是美國社會的組成部分、亞裔歷史就是美國歷史的信息，繼續幫助美國的亞裔社區。

近一年來，加州立法在保護亞裔群體上有了很大突破。在蒙市槍擊案發生後，他參與起草了兩部限槍法案AB732以及AB733，這兩個法案限制有犯罪前科的人擁有槍枝，提高社區安全性。此外他還起草了AB1638，該法案規定在大的緊急事件及自然災害時，政府必須提供多語言信息。方樹強說，「在蒙市槍擊案發生時，該市很多華人只說中文，他們需要中文信息傳達，該法案讓行政屬地在重大情況發生時，為居民提供多語言服務。」

方樹強表示，他很自豪地爭取到了400萬元經費，用以多語種宣傳「紅旗」法案。該法案通過民眾舉報，避免有精神異常的人們擁有槍支，防範意外的槍擊事件。此外，方樹強支持了AB1354，該法案將亞美人的奮鬥史、對美國的貢獻寫進中小學課本；該法案還指導委員會宣揚亞裔歷史，反對仇亞事件和犯罪，確保亞裔歷史在教科書中得以宣揚。