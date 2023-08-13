2023亞裔願景論壇／羅霈霆：社區問題待解

蒙特利公園市市議員羅霈霆。（記者王若然／攝影）

蒙特利公園市 1月21日農曆新年夜槍擊 案震驚社區，該案造成11人死亡，引發民眾對槍枝暴力和亞裔 社區存在問題的深思。時任蒙市市長羅霈霆（Henry Lo）談論該槍擊案對社區的影響。

羅霈霆說，蒙特利公園市的居民仍處於槍擊案的恢復期中，這場令人震驚的槍案，讓很多人陷入思考「為什麼會發生這樣的悲劇？為什麼槍手會殺人」。

羅霈霆表示，或許兇手的作案動機，永遠都不會知道。至於如何幫助民眾走出槍擊案的負面影響，蒙市市府已經與華埠服務中心等非盈利機構合作，為民眾提供免費心理諮詢，確保民眾不會獨自面對槍擊案所帶來的傷痛。市府還建立蒙特利公園市社區康復基金，幫助社區走出傷痛，並與聯邦小企業管理署（SBA）合作，為受槍擊案影響的小企業提供低息貸款，幫助他們度過難關。

羅霈霆說，這起槍擊暴力事件暴露社區很多問題，如家庭暴力、經濟不平等，這些問題都在槍枝暴力中被放大。羅霈霆表示，因為亞裔是美國擁槍率最低的群體，所以許多槍枝製造業會想法設法把槍賣給亞裔民眾。槍枝製造商以「仇亞」現象為藉口，說服亞裔擁槍的合理性，但羅霈霆認為，不應該用槍枝來再次放大這些問題。