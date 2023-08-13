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書店內尾隨偷窺 猥褻男被捕

洛杉磯訊
猥褻男緊挨著陌生女蹲下身子緊盯她。（取自TikTok）
猥褻男緊挨著陌生女蹲下身子緊盯她。（取自TikTok）

近日，洛杉磯一名男子在布班克（Burbank）的一家書店跟蹤尾隨一名女子，緊挨著且蹲在她身後不停打量她，該視頻被上傳至社交媒體TikTok後，該男子被捕。

警方表示：「該事件已直接報告給布班克警局，並正在展開調查。這一事件被視頻記錄下來，被視為侵犯隱私。 調查人員還了解其他潛在的受害者。」

根據TikTok發布的一段視頻，受害人、28 歲的米凱拉·維特 (Michaela Witter) 8月7日在 Barnes & Noble 購物時，注意到一名陌生男子一直在跟踪她。「感覺就像我走到哪裡，他就一直跟著我，」她回憶道。 「所以我錄了音，以防他試圖對我說什麼或做任何事，但我絕對沒想到他會這麼做。」

在視頻中，可以看到該男子蹲得很低，離維特的腿非常近。維特說自己嚇壞了。「 他就在我腿下面，離我太近了，所以我決定告訴前台。」

維特轉身面對那個男人，問他在做什麼，他聲稱自己正在綁鞋帶。然而維特說，「他是假裝的。 他的鞋帶是繫的。」

在將視頻發佈到 TikTok 後，維特表示，「很多女性都非常同情，因為她們經歷過男性的騷擾和跟蹤。」不過她仍然不知道嫌疑人想做什麼。 當時她也沒有看到他手裡有手機。發布視頻後，評論者聲稱嫌疑人可能是同一個人，他在格倫代爾（Glendale）地區有著長期偷窺和入室盜竊的犯罪歷史。後來有人看到他對附近的另一名女子做了同樣的事情。由於調查仍在進行中，布班克警方尚未證實這一細節。

TikTok 洛杉磯 隱私

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