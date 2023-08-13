我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

記者王若然／洛杉磯報導
好市多有舊電子產品換購物卡業務。（記者王若然／攝影）
好市多有舊電子產品換購物卡業務。（記者王若然／攝影）

如果家裡有不想要的舊電子產品，你又恰好是好市多的常客，可以用舊電子產品換取好市多購物卡。換取的購物卡可以購買好市多的任何商品，又可以將電子產品回收再利用減少環境污染，一舉兩得。

好市多與電器回收公司Phobio合作推出了該項目，顧客可以將包括iPhone手機、其他品牌智能手機、iPad，其他品牌平板電腦、Mac電腦、蘋果手錶在內的電子產品進行交易，換取好市多購物卡。

根據好市多相關網站，交易步驟非常簡單。首先，民眾可以在網上輸入要交易的電子設備序列號或IMEI號，並回答關於電子設備機況的一些問題，立刻就可以獲知可換取的好市多購物卡金額。

第二步，好市多會寄來一個提前付款的箱子，民眾將電子設備清理數據後打包再寄走。電子設備寄到後，工作人員將對其進行檢查，為了保護隱私，進一步清除數據。第三步，在確定電子設備符合條件後，好市多會郵寄購物卡給民眾，或發電子版購物卡。需要注意的是，電子設備必須是完好的，如果是iPhone手機，需要關閉手機上「尋找我的iPhone」功能。有充不上電、屏幕裂碎等問題的電子產品都不被接受。

換取的購物卡只能用於在好市多消費，不可用於換取現金。

感興趣的民眾可至該網頁查詢電子設備可換得的購物卡金額：https://www.costco.com/trade-in-program-phobio.html

其實好市多不是第一家有該業務的機構，Target、Best Buy 以及GameStop都有用舊電子設備換購物卡的業務。

這類業務是否划算？以iPhone 12 Pro，內存為256G為例，可以換得240元的好市多購物卡。在Target，同樣機型可換取230元Target禮品卡，兩者相差10元。

此外，一些手機運行商也有類似交易業務。例如在Verizon，同款機型的iPhone可換取260元的現金，民眾也可以將此金額抵取新的iPhone手機。不過在手機運營商做電子產品交易，類別限制比較多，例如只收取特定品牌、特定機型的手機，每家運營商的兌換政策也有不同等。因此，想要交易電子產品的民眾，最好貨比三家，根據自身需求來選擇。

好市多 iPhone Target

上一則

鑽石吧8.26舉辦 機油濾清器舊換新

下一則

茂宜島逃過一劫 爾灣男分享痛苦經歷

延伸閱讀

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
符合這4點 山姆俱樂部比好市多更適合你

符合這4點 山姆俱樂部比好市多更適合你
蒙市好市多加油站關門整修 華人只能繞遠加油

蒙市好市多加油站關門整修 華人只能繞遠加油
南加蒙市好市多加油站突關門 華人被迫繞遠加油

南加蒙市好市多加油站突關門 華人被迫繞遠加油
好市多A肝莓果汙染 消基會協助打團體訴訟

好市多A肝莓果汙染 消基會協助打團體訴訟
通膨下 好市多烤雞不漲價 饕客願排隊

通膨下 好市多烤雞不漲價 饕客願排隊

熱門新聞

柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
金芳與男網友旅行合影。（崔女士提供）

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

2023-08-10 21:15
被襲擊的Brandon。（Gofundme）

洛城亞裔男大生無端被群毆 滿身是血重傷送醫

2023-08-10 16:34

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注