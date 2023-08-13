好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多有舊電子產品換購物卡業務。（記者王若然／攝影）

如果家裡有不想要的舊電子產品，你又恰好是好市多 的常客，可以用舊電子產品換取好市多購物卡。換取的購物卡可以購買好市多的任何商品，又可以將電子產品回收再利用減少環境污染，一舉兩得。

好市多與電器回收公司Phobio合作推出了該項目，顧客可以將包括iPhone 手機、其他品牌智能手機、iPad，其他品牌平板電腦、Mac電腦、蘋果手錶在內的電子產品進行交易，換取好市多購物卡。

根據好市多相關網站，交易步驟非常簡單。首先，民眾可以在網上輸入要交易的電子設備序列號或IMEI號，並回答關於電子設備機況的一些問題，立刻就可以獲知可換取的好市多購物卡金額。

第二步，好市多會寄來一個提前付款的箱子，民眾將電子設備清理數據後打包再寄走。電子設備寄到後，工作人員將對其進行檢查，為了保護隱私，進一步清除數據。第三步，在確定電子設備符合條件後，好市多會郵寄購物卡給民眾，或發電子版購物卡。需要注意的是，電子設備必須是完好的，如果是iPhone手機，需要關閉手機上「尋找我的iPhone」功能。有充不上電、屏幕裂碎等問題的電子產品都不被接受。

換取的購物卡只能用於在好市多消費，不可用於換取現金。

感興趣的民眾可至該網頁查詢電子設備可換得的購物卡金額：https://www.costco.com/trade-in-program-phobio.html

其實好市多不是第一家有該業務的機構，Target 、Best Buy 以及GameStop都有用舊電子設備換購物卡的業務。

這類業務是否划算？以iPhone 12 Pro，內存為256G為例，可以換得240元的好市多購物卡。在Target，同樣機型可換取230元Target禮品卡，兩者相差10元。

此外，一些手機運行商也有類似交易業務。例如在Verizon，同款機型的iPhone可換取260元的現金，民眾也可以將此金額抵取新的iPhone手機。不過在手機運營商做電子產品交易，類別限制比較多，例如只收取特定品牌、特定機型的手機，每家運營商的兌換政策也有不同等。因此，想要交易電子產品的民眾，最好貨比三家，根據自身需求來選擇。