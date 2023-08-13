我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

加州華商總會 疫後首辦理事互訪

記者張宏╱洛杉磯報導
加州華人總商會日前進行疫情後首次商務訪問，一行12名理事來到位於工業市的薛良權律師事務所及新錦達律師事務所，進行疫情後首次商務理事互訪活動。（記者張宏／攝影）
加州華人總商會日前進行疫情後首次商務訪問，一行12名理事來到位於工業市的薛良權律師事務所及新錦達律師事務所，進行疫情後首次商務理事互訪活動。（記者張宏／攝影）

加州華人總商會日前進行疫情後首次商務訪問，一行12名理事來到位於工業市的薛良權律師事務所及新錦達律師事務所，進行疫情後首次商務理事互訪活動。

加州華人總商會副主席謝少華表示，商會在過去五年做過多次商務講座、理事互訪活動，獲得社區民眾和商界菁英人士的喜愛，為新理事和資深理事提供專業的商業對接夥伴關係、創造良好的優質資源互享等服務。薛良權事務所是商會的常務法律顧問單位，這次互訪了解很多法律常識和移民需求，同時增進理事之間的了解。

商會理事和律師們進行交流。（記者張宏／攝影）
商會理事和律師們進行交流。（記者張宏／攝影）

薛良權表示，事務所在洛杉磯服務社區多年，他本人有美中雙執照，從業15年，專案負責商業法、移民法、跨國爭議案件。即使工作繁忙，他也會時常參與社會公益活動，對美中文化、美中民間外交做出力所能及的貢獻。這次商會互訪大家互通有無，也很高興為商會的成員提供法律諮詢和幫助。

當天出席活動的包括亞凱迪亞市議員王愛琳、加州華人總商會理事會主席孫耀寧、監事長李宏建，執行會長于宛珊、副會長譚娟等人。

美國加州華人商會又稱南加州華人總商會，2018年3月在亞凱迪亞成立。商會成立以來立足美國、聚焦世界、心系中國、著眼南加，服務於加州和洛杉磯華人華僑新老移民商家的生存、生活，同時為搭建美中友誼橋梁和建立民間外交紐帶。

加州 華人 移民

上一則

茂宜島逃過一劫 爾灣男分享痛苦經歷

下一則

加州青少年高球賽 台灣林品杉封后

延伸閱讀

加州准了 通用Google的自駕計程車可在舊金山擴大收費服務

加州准了 通用Google的自駕計程車可在舊金山擴大收費服務
長期缺席學生數 疫後驟增

長期缺席學生數 疫後驟增
加州外食費全美第2高 僅次夏威夷

加州外食費全美第2高 僅次夏威夷
加州生育費用 全美最高

加州生育費用 全美最高
遠距教學不平等 法官允許告州政府

遠距教學不平等 法官允許告州政府
加州財政廳預測：金山人口恐永難恢復到疫前

加州財政廳預測：金山人口恐永難恢復到疫前

熱門新聞

柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
金芳與男網友旅行合影。（崔女士提供）

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

2023-08-10 21:15
被襲擊的Brandon。（Gofundme）

洛城亞裔男大生無端被群毆 滿身是血重傷送醫

2023-08-10 16:34

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注