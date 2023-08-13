加州華商總會 疫後首辦理事互訪

加州華人總商會日前進行疫情後首次商務訪問，一行12名理事來到位於工業市的薛良權律師事務所及新錦達律師事務所，進行疫情後首次商務理事互訪活動。（記者張宏／攝影）

加州華人 總商會日前進行疫情後首次商務訪問，一行12名理事來到位於工業市的薛良權律師事務所及新錦達律師事務所，進行疫情後首次商務理事互訪活動。

加州華人總商會副主席謝少華表示，商會在過去五年做過多次商務講座、理事互訪活動，獲得社區民眾和商界菁英人士的喜愛，為新理事和資深理事提供專業的商業對接夥伴關係、創造良好的優質資源互享等服務。薛良權事務所是商會的常務法律顧問單位，這次互訪了解很多法律常識和移民 需求，同時增進理事之間的了解。

商會理事和律師們進行交流。（記者張宏／攝影）

薛良權表示，事務所在洛杉磯服務社區多年，他本人有美中雙執照，從業15年，專案負責商業法、移民法、跨國爭議案件。即使工作繁忙，他也會時常參與社會公益活動，對美中文化、美中民間外交做出力所能及的貢獻。這次商會互訪大家互通有無，也很高興為商會的成員提供法律諮詢和幫助。

當天出席活動的包括亞凱迪亞市議員王愛琳、加州華人總商會理事會主席孫耀寧、監事長李宏建，執行會長于宛珊、副會長譚娟等人。

美國加州華人商會又稱南加州華人總商會，2018年3月在亞凱迪亞成立。商會成立以來立足美國、聚焦世界、心系中國、著眼南加，服務於加州和洛杉磯華人華僑新老移民商家的生存、生活，同時為搭建美中友誼橋梁和建立民間外交紐帶。