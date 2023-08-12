內陸匹克球流行 華男欲考教練推廣

黃尹駿（右）在河濱地區匹克球俱樂部比賽中獲得亞軍。（黃尹駿提供）

南加疫情 大流行開始後，匹克球運動（Pickleball）在社區迅速普及，成為愈來愈多健身愛好者運動風尚，也有華人 跟風加入。華裔黃尹駿（Henry Huang）曾是籃球運動愛好者，在疫情中偶然接觸並開始迷上這項運動，還在內陸地區匹克球賽事中獲得亞軍。他目前正在考匹克球教練資格，希望在華人社會推廣這項運動。

黃尹駿是一位地產投資專家，他在早年隨家人移民美國。少年時就喜歡籃球運動，由於身材比較高，從小學到高中都是校籃球隊主力，一直打前鋒位置。三年前，他從洛杉磯搬遷到內陸河濱縣赫汝帕谷市（Jurupa Valley）。疫情大流行後，當時不能打籃球了。他在網路上偶然看到匹克球開始流行，而且河濱地區有不少愛好者，且建立了匹克球愛好者社交平台。他說，雖然這項運動始於上世紀60年代，但在美國普及還是在疫情大流行後。

黃尹駿最初來到匹克球球場時，發現都是其他族裔愛好者，亞裔很少，甚至沒有華人，但大家都很友好邀請他加入。黃尹駿說，匹克球是網球、羽毛球、乒乓球的混合型運動，男女老少咸宜，搭配比賽不分性別，殘障者也能加入。運動量不太大，規則簡單，上手快，運動器材損耗低，經濟實惠且社交性強，還可以給人帶來快樂。

不過，看起來很簡單，但實際上也很講求技巧。打球半年後，他參加地區俱樂部比賽，竟然輸給了一位年長女對手。他進而總結了經驗，又請教練培訓，經過兩年練習，參加地區匹克球賽事拿下季軍。

黃尹駿說，匹克球運動在全美已至少有數千萬愛好者，而且還在發展中，有職業團體舉辦正規賽事。南加華裔愛好者也愈來愈多。運動愛好者們已經設立社群平台，有的城市還新建多個匹克球場，鼓勵居民參與運動。