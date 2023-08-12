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英仙座流星雨12日將達頂峰 南加這些地適合觀星

記者子為／綜合報導
被譽為「年度最佳」的英仙座流星雨如期而至，預計在8月12日晚達到頂峰。(Pexels)
被譽為「年度最佳」的英仙座流星雨如期而至，預計在8月12日晚達到頂峰。(Pexels)

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）的監測，被譽為「年度最佳」的英仙座流星雨如期而至。8月12日晚，該流星雨達到頂峰，預計高峰點會出現在8月13日凌晨2時到5時。

據美國氣象學會（American Meteorological Society）稱，英仙座流星雨已於7月14日開始，並將持續到9月1日，預計在8月12日至8月13日達到顛峰。今年不像去年那樣受到滿月的干擾，在理想條件下，每小時可以看到約50至100顆流星。由於其高發生率和宜人的夏末氣溫，英仙座流星雨通常被認為是一年中最好的流星雨。與去年滿月同時發生的流星雨不同，今年的月亮將是漸虧的新月，甚至可以看到一些較暗的流星。

NASA流星體環境辦公室負責人Bill Cooke說：「在美國，人們預計能在高峰夜晚黎明前的一小時內看到大約40個英仙座流星雨，大約每幾分鐘就有一次。」但是Cooke也指出，能觀看到流星雨的位置需要遠離城市和郊區，並非隨處可見。因為城市和郊區明亮的天空降低了流星雨的可見性，預計一小時內發生10起或更少。

專家表示，觀看流星雨所需的只是清澈的天空、黑暗和一點耐心。觀星者不需要看向任何特定的方向，天空中一般都可以看到流星。

南加，也有許多適合欣賞流星雨的好去處。根據觀星愛好者建議，以下幾個地點適合觀賞流星雨：

1. 在南加，空曠且地勢較高的沙漠總是觀看流星雨的最佳選擇之一，約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）是觀賞流星雨的熱門地之一。在公園內有許多適合觀星的營地和位置，其中包括Indian Cove Campground。此處停車為鋪有道路的地面，不允許攜帶狗狗入場。

2. 山也是觀星的好去處，根據洛杉磯時報記者的推薦，失望山（Mt. Disappointment）整座山有不同的攀登路線，提供不一樣的觀星視角和體驗。這座山位於安吉利斯國家森林（the Angeles National Forest）。此處有兩個泥土停車場，免費，且適宜帶狗狗前往。

3. 馬里布溪州立公園（Malibu Creek State Park）也是觀星的理想地點之一，僅管該公園靠近太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway），但沒有遭受什麼光污染，適宜任何觀看夜空的活動。在公園內，可以考慮通向Castro Crest的爬山路線，欣賞沿途美景。此處停車為免費泥土路，適宜帶狗狗前往。

4.派洛斯福德牧場眺望台（Rancho Palos Verdes Overlook）一直是絕佳的觀景位置，也適宜前往觀賞流星雨。這個不起眼的眺望台可以欣賞到半島白天的海岸全景，也是可供深夜觀賞英仙座流星雨的公共觀星點之一。此處有小型免費停車場，適宜帶狗狗前往。

南加 NASA 太空

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