詐騙案誘餌 「虛假工作」、「教你賺錢」最多

今年以來，聯邦貿易委員會已經收到了 2萬6千份欺詐報告。（EMS）

當今社會，騙局層出不窮且變幻莫測，人們稍不容易就會中招。聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）日前舉行在線會議，討論「虛假工作和賺錢騙局」。

聯邦貿易委員會工作人員達凡（Kati Daffan）表示，騙子們製造了一系列商業騙局，並正在產生令人難以置信的影響。今年以來，聯邦貿易委員會已經收到了2.6萬份欺詐報告，其中因「虛假工作」和 「大好機會」相關的騙局就損失了2.23億元。

達凡指出，非裔和老年消費者受害的比例更高，但因為騙局變幻莫測，每個人都應該謹慎。（截屏自會議）

達凡指出，這僅僅是已報告的詐騙 案件，而來自非裔 或講西班牙語的受害者的報告數量較少。這些騙局包括提供虛假的工作和賺錢機會，騙子聲稱他們會迅速教你如何通過投資房地產、股票或創業策略來賺錢。

根據達凡的描述，聯邦貿易委員查封了一家在線商業教育機構，將其中被騙的2300萬元返還給受害者。

達凡還指出，非裔和老年消費者受害的比例更高，但因為騙局變幻莫測，每個人都應該謹慎。

達凡和同事門德斯（Rosario Mendez）隨後分享了一些詐騙案例和避免被騙的一些策略。其中最重要的建議是：小心謹慎，做好調查。

舉例而言，如果有人連絡你，聲稱某家公司想要雇用你，或者他們正在幫助雇主找人，請一定要查清楚。多研究一下那家公司，找到公司的官方電話號碼，然後給他們打電話，確保他們真有相關的招聘計畫，並確保和你通話的人真的是公司人力資源部門。

達凡強調，千萬不要寄錢給那些聲稱很快就能賺回更多錢的人，如果有人要求你先購買設備，也千萬不要貿然行動。

根據分享，另一種常見的騙術是，騙子會寄出一張看似比禮品卡價值更高的支票 ，然後讓受騙者同意郵寄禮品卡。但問題是，僅僅看到支票存款已進入你的帳戶是不夠的，銀行至少需要幾天時間才能真正結清存款。如果支票無效，這筆錢會被銀行收回。與此同時，你寄出的禮品卡到了騙子手裡後，幾乎無法追回。

除了金錢交易要謹慎，個人信息也不能輕易示人。給你提供工作的人可能會想要你的地址、社安號和銀行信息等，這看似是合理的。但是，騙子索取這些信息可能只是為了把信息賣給其他犯罪團夥，以此牟利。所以，在確信對方身分之前，不要輕易給出個人信息。

根據分享，還有一種常見騙術是，受騙者收到信息表示自己根本沒有訂購的東西在運送過程中出現問題。此類短信或電子郵件附帶的鏈接只是收集數據的另一種方式，或者以此盜刷受騙者的信用卡。通常來說，如果收到來自不認識的名字或號碼的電子郵件、短信或電話，最安全的辦法就是置之不理。

聯邦貿易委員會的發言人表示，遇到騙局要勇敢舉報，舉報不會影響任何人的移民身分。委員會鼓勵每個人發郵件向 [email protected]舉報，或前往網站https://reportfraud.ftc.gov