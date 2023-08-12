華裔魔術師李凱文 驚豔美國達人秀

李凱文登上美國達人秀舞台。（取自KevinLi IG）

美國達人秀（America's Got Talent）在最近一期節目中迎來一位華裔 魔術師，他帶來的童年主題魔術驚艷了全場，活動四名導師全票的「yes！」。

這名華裔魔術師為李凱文（Kevin Li），在8日播出的美國達人秀上，李凱文以「回到童年」為主題的魔術，征服了現場所有觀眾。表演結束後，導師Simon評價道，「我們這一年看到過很多魔術，但你的魔術與眾不同，我能感受到這場魔術對你的意義，這很了不起。」導師Howie表示，「你講述的一個小男孩坐在那裡與家人觀看美國達人秀，多年後你不但參加了這個節目，還從這個舞台上冉冉上升，我認為你進行了一項改變命運的表演。」

實際上，能夠站在美國達人秀舞台上一直以來都是李凱文的夢想。他的媽媽Susan說，這對於凱文來說夢想成真。這檔節目的錄製實際上是在今年4月，電視台於近日才播放。她說，凱文能夠參加該節目已經心滿意足，拿到什麼名次不重要。目前，李凱文已經通過初賽，但是否會繼續參加該節目還未知。

26歲的李凱文在魔術界闖出一片天。（取自KevinLi IG）

今年26歲的李凱文如今在魔術界已經小有名氣。李凱文在南加 州羅蘭岡長大，從波莫納工藝州大（Cal Poly Pomona）的國際經濟專業畢業後，他毅然決然成為一名職業魔術師。經過幾年的努力和打拚，李凱文已經在魔術界闖出一片天。他曾參與王嘉爾2023科切拉的舞台，與王嘉爾搭檔，將魔術融於歌曲表演中。他還曾在影星楊紫瓊、NBA球星韋德（Dwyane Wade）等明星面前表演魔術。

李凱文從小熱愛魔術。他16歲開始就開始參加南加知名魔術表演俱樂部「魔術城堡」（The Magic Castle）的青少年魔術營，之後他在該俱樂部進行魔術表演。李凱文還兩次參加了著名魔術節目秀「潘與泰勒魔術師組合：挑戰我們」（Penn&Teller：Fool Us）。第一次登上該節目時他才19歲，也是該節目表演史上最年輕的亞裔魔術師。

李凱文的魔術非常具有創新風格。甚至在疫情期間，與觀眾面對面的機會變少了，他就創新通過視訊的魔術，在Zoom上為大家表演，也征服了屏幕對面的觀眾。如今的李凱文行程非常滿，常常出差至賭城等城市表演。

李凱文在美國出生，父母來自中國杭州。他八歲回杭州看望外公時，外公家附近剛好有一個魔術用品店，他由於好奇心常常去看。他的外公也會一些小魔術，比如把手中的一塊紅布突然變消失，自此引發了李凱文對魔術的興趣。他就讀於羅蘭高中時，每天放學後會醉心研究魔術幾小時。

李凱文在美國達人秀上的表演在Youtube也可以觀看，該視頻上傳16個小時內，點閱超過26萬次。視頻鏈接為：https://www.youtube.com/watch?v=AKvsq7V_Gzk