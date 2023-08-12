加州外食費全美第2高 僅次夏威夷

加州餐廳用餐的費用年增13%。（取自Shutterstock）

USA Today的調查發現，加州餐廳用餐的費用年增13%，每兩周的外食費用由124.57元增加至140.29元。加州消費金額只低於夏威夷州 的149.36元，居全美第二高，不過此額已比2022年同期少了3%。

不過，不只是外出用餐變貴，在家吃也沒有便宜。聯邦農業部 （USDA）的數據顯示，全美2023年6月的外食花費較2022年6月增加近8%；在家做飯的費用也比去年同期高了4.7%。

短期因素包括物價波動，長期因素則有極端氣候、動植物傳染病，另外新冠疫情與烏俄戰爭的影響仍在發酵。在萬物皆漲的影響下，餐廳預約平台OpenTable的加州餐廳預約數量自2023年2月以來下降了5%，降幅為全美最高。相對的，餐廳成本自2022年11月已增加了13%。

USA Today調查中，外食費用增幅最高的是24%的科羅拉多州，23%的亞利桑納州、21%的威斯康辛州。外食費用減少的則有阿拉斯加州 的6%，田納西州的5%，與佛州的2%。整體消費最低的則是佛蒙特州的81.50元，緬因州的81.91元，與懷俄明州的83.29元。

加州人對消費愈來愈高的擔憂相當明顯，聯邦人口普查局（United States Census Bureau）的調查顯示，87%的加州人「認知」到物價上漲，82%的「擔心或非常擔心」未來半年物價還會持續上漲。不過聯邦農業部已經認為，食材價格至2023年底應該還會上漲5.8%。