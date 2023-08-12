我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

加州外食費全美第2高 僅次夏威夷

編譯胡立宗／綜合報導
加州餐廳用餐的費用年增13%。（取自Shutterstock）
加州餐廳用餐的費用年增13%。（取自Shutterstock）

USA Today的調查發現，加州餐廳用餐的費用年增13%，每兩周的外食費用由124.57元增加至140.29元。加州消費金額只低於夏威夷州的149.36元，居全美第二高，不過此額已比2022年同期少了3%。

不過，不只是外出用餐變貴，在家吃也沒有便宜。聯邦農業部（USDA）的數據顯示，全美2023年6月的外食花費較2022年6月增加近8%；在家做飯的費用也比去年同期高了4.7%。

短期因素包括物價波動，長期因素則有極端氣候、動植物傳染病，另外新冠疫情與烏俄戰爭的影響仍在發酵。在萬物皆漲的影響下，餐廳預約平台OpenTable的加州餐廳預約數量自2023年2月以來下降了5%，降幅為全美最高。相對的，餐廳成本自2022年11月已增加了13%。

USA Today調查中，外食費用增幅最高的是24%的科羅拉多州，23%的亞利桑納州、21%的威斯康辛州。外食費用減少的則有阿拉斯加州的6%，田納西州的5%，與佛州的2%。整體消費最低的則是佛蒙特州的81.50元，緬因州的81.91元，與懷俄明州的83.29元。

加州人對消費愈來愈高的擔憂相當明顯，聯邦人口普查局（United States Census Bureau）的調查顯示，87%的加州人「認知」到物價上漲，82%的「擔心或非常擔心」未來半年物價還會持續上漲。不過聯邦農業部已經認為，食材價格至2023年底應該還會上漲5.8%。

阿拉斯加州 農業部 夏威夷州

上一則

加州生育費用 全美最高

下一則

長期缺席學生數 疫後驟增

延伸閱讀

迎接開學 加州公衛廳敦促學生接種疫苗

迎接開學 加州公衛廳敦促學生接種疫苗
廢除47號法案 華人團體響應

廢除47號法案 華人團體響應
馳援茂宜島 加州派11消防員前往搜救

馳援茂宜島 加州派11消防員前往搜救
加州青少年死於芬太尼大減 專家意外

加州青少年死於芬太尼大減 專家意外
加州9年1.28萬起槍械凶案 洛杉磯、灣區占46%

加州9年1.28萬起槍械凶案 洛杉磯、灣區占46%
政治的歸政治 數學的歸數學

政治的歸政治 數學的歸數學

熱門新聞

柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
金芳與男網友旅行合影。（崔女士提供）

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

2023-08-10 21:15

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子