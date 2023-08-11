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洛一女子5度吃霸王餐 被要求付費竟暴打商家

洛杉磯訊
女子拒絕支付塔可費用，還對商販拳打腳踢。（取自ABC 7）
女子拒絕支付塔可費用，還對商販拳打腳踢。（取自ABC 7）

近日，在洛杉磯南部的瓦茨（Watts），一名女性顧客在塔可餅（Taco）攤位購買食物後，不僅拒絕付費，還對商販拳打腳踢，並用胡椒噴霧襲擊商販。塔可攤老闆表示，這已經不是該女第一次買東西拒付費。

事情發生在8月6日下午6時30分。這家名為Ortiz的塔可攤位於Grandee大道和東103街交匯處。警方指出，該女子拒絕支付餐費。塔可攤的工作人員則說，他們試圖讓這名女顧客付費時，該女抓住一名女性服務員，打了她至少五拳。該女子還朝工作人員扔水瓶，並抓起商鋪宣傳牌扔向商家，打砸完後駕車離開。

女子拒絕支付塔可費用，還對商販拳打腳踢。（取自ABC 7）
女子拒絕支付塔可費用，還對商販拳打腳踢。（取自ABC 7）

還有工作人員表示，當他們試圖用手機拍攝這起衝突時，該女子朝他們噴胡椒噴霧。

「她向我們噴胡椒噴霧，我唯一想做的就是哭泣和大喊。」多次遭到毆打的女服務生瓦斯奎茲（Joana Vasquez） 說「我感到很震驚，我不知道應該怎麼辦，如何保護自己，她打了我很多拳。」

塔可攤老闆表示，這是該女子第五次在購買食物後拒絕付款並開車離去，與之前不一樣的是，這次工作人員堅決要她付錢。

瓦希（Ash Wahi）是Simplified Companies公司的首席執行官（CEO），他表示打人的女性受雇於該公司。瓦希和他的團隊看到商家PO出的可怕襲擊視頻後，出現在塔可攤前，表達對街頭小販的支持。瓦希表示，他們不會縱容任何形式的暴力，公司已經將施暴的女子解雇。瓦希說，除解雇該女子外，他們還聘請Ortiz塔可攤在公司舉辦餐飲活動。

Ortiz塔可攤店主接受ABC 7採訪時表示，他們計畫提告該女，但她的身分尚未確定。警方表示，目前沒有逮捕任何嫌疑人。

洛杉磯 CEO

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