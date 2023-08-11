巴沙迪那房租每年限漲1次 禁止不公正驅逐

巴沙迪那市規定，房東只能一年漲租一次，且漲幅不能超過6%。（巴沙迪那出租房屋委員會）

巴沙迪那出租房屋委員會（Pasadena Rental Housing Board）發布最新公告，向公眾通報該委員會的組建和初步運作情況，並重點關注其執行租金 管控法案Measure H的任務。公告中指出，敦促房東 遵守年度租金一年只能上漲一次的規定，停止所有無正當理由的租戶驅逐。

巴沙迪那出租房屋委員會稱，2023年5月24日舉行了首次會議並已正式開始運作。出租房屋委員會的主要重點是實施和強制遵守巴沙迪那租金管控法案Measure H。該地方法案在2022年大選中獲得選民批准，並於2022年12月22日生效。這項重大修正案為居住在合格房產中的租戶提供了一套全面的保護。

根據H措施的規定，新的保護措施和政策包括：有限的租金上漲，規定租金上漲現在僅限於每12個月一次。截至2023年9月30日，合法租金最高漲幅為6%。新的「基本租金」（Base Rent）：對於2021年5月17日或之前開始的租約，基本租金就是該租賃日期生效時的租金，而對於2021年5月17日之後開始的租約，則是租戶首次入住時支付的租金。此外，巴沙市出租房屋委員會還特別強調「租戶現在享有針對不公正驅逐的增強保障，確保其住房的安全和穩定。」

出租房屋委員會表示，鼓勵房東將「租金回落」（Rent rollback）準確應用於合格租戶的新基本租金，認真遵守允許的年度租金上漲一般調整，停止所有無正當理由的驅逐，並按照「巴沙迪那公平和經濟適用住房憲章修正案」的規定提供準確的通知。根據該法案，出租房屋委員會有權對不合規的房東處以罰款和處罰。

出租房屋委員會公告稱，將致力於有效的溝通和推廣，利用社區海報、郵寄、居民研討會以及與主要利益相關者的合作等各種方法，通過共享信息和資源來支持合規的房東，確保快速、簡化地遵守Measure H。

如需了解全面信息，請訪問巴沙迪那出租房屋委員會官方網站：www.cityofpasadena.net/commissions/pasadena-rental-housing-board。