「和警察吃早茶」 亞市警察基金會24日募款

亞凱迪亞 警察基金會（Arcadia Police Foundation）每年都會為警局捐款。24日警察基金會將舉辦「和警察吃早茶」（Dim Sum with Detective）籌款活動。屆時會邀請亞市警局局長現場講述安全需知，目前城市犯罪安全趨勢，解答民眾對治安的各種疑問。

警察基金會在2019年共募集2萬多元用於城市警犬維護和城市治安，基金會負責人戴守真表示，亞市社區安全需要民眾支持。基金會是非盈利組織，捐款可抵稅。亞市警察基金會是2015年成立的組織，基金會的目的是幫助K-9項目重返亞凱迪亞警局，在基金會募款市民幫助下警局已購買多隻警犬，還希望能募款購買無人機設備，讓亞市警局出警和辦案更加如虎添翼。希望這次餐會大家能為改善城市治安慷慨解囊。

活動時間是8月24日星期四中午11-2時，因為場地人數有限，如參與請與Sho Tay戴守真聯繫报名，電話是626-447-2935。如沒時間參與但想捐款，可寫支票 寄到以下地址，Title ：Arcadia Police Foundation，寄到2000 Terra Lane，Arcadia 91007。