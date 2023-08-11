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加州派11消防員 前往救援

洛杉磯訊
加州州長紐森宣布派遣11人救援隊赴夏威夷茂宜島支援撲滅火災。（美聯社）
加州州長紐森宣布派遣11人救援隊赴夏威夷茂宜島支援撲滅火災。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）10日宣佈，將派遣救援隊到夏威夷茂宜島（Maui）搜救災民。

紐森在聲明中表示，將派遣緊急服務部門（Cal OES）11名救援人員組成的城市搜救小組，前往夏威夷茂宜島進行災後恢復及搜救倖存者的任務。在此之前加州急難服務辦公室的代表已經前往夏威夷支援。

紐森表示，「加州支持茂宜島以及夏威夷民眾，這場大火造成了極大的人員傷亡，摧毀了歷史名城Lāhainā。」他說，「氣候變化導致的自然災害，加州首當其衝。我們深知這些災害可以摧毀整個社區以及百年歷史遺產。加州向我們環太平洋鄰居送上幫助。」

紐森於9日於夏威夷州長Josh Green通話，了解了夏威夷目前的救援及恢復情況，並表示會派出救援隊支援。

前往救援的11人小組包括聯邦及加州緊急救災人員，也包括來自奧克蘭（Oakland）、沙加緬度（Sacramento）、河濱縣（Riverside）的地方政府消防員。

加州救援隊在此之前有過多次援助外州的經歷，包括今年加州派遣消防員、災後重建專家及其他人員至俄勒岡州，新墨西哥州、蒙大拿州（Montana）。

加州 夏威夷州 紐森

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