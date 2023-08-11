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夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

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夏威夷野火成災 台僑禮品店燒毀

記者楊青、張庭瑜╱綜合報導
大火周四繼續肆虐茂宜島。目前至少已造成36人死亡。（美聯社）
大火周四繼續肆虐茂宜島。目前至少已造成36人死亡。（美聯社）

夏威夷茂宜島8月9日爆發野火，災情嚴重，由於夏威夷是美西台僑常前往的地方，僑胞繃緊神經。截至8月10日上午，尚未收到任何有關台灣僑民或國內遊客在野火中受傷或失蹤的報告，但已確認一間由台灣僑民經營的禮品店受波及燒毀。

駐檀香山經文處即透過台灣商會等僑社瞭解當地台灣僑民的狀況。截至8月10日夏威夷時間上午，經文處都尚未接獲台灣僑民或國內遊客在火災中受傷或失蹤的消息，但已知有一家台灣僑民經營的禮品店遭到波及並付之一炬。

該處已立即與當地僑社積極合作，以了解茂宜島上台灣僑民的安危狀況。駐處強調，繼續緊密監控災情發展，並與夏威夷政府和國民兵協調合作，關切台灣僑民的安危狀況以及相關救援措施。

愈燒愈烈的茂宜島大火席捲整個夏威夷島，茂宜島一座具有數百年歷史的城鎮的部分地區已被大火吞噬，統計到10日下午已數十人喪生，數千人競相逃生，洛杉磯華人社區十分關注當地災情，尚不清楚有無本地遊客或親友涉入。

茂宜島也是最受洛杉磯遊客歡迎的地方，但現在街上滿目狼藉，或被燒毀的建築和汽車。大火迫使一些成人和兒童逃入大海，只有當地消防人員出來滅火。

這是美國自2018年加州坎普大火以來最嚴重的一場火災，那次火災造成至少85人死亡，天堂鎮幾乎被夷為平地。

官員警告說，夏威夷的死亡人數可能會上升，火勢仍在燃燒，目前救援人員分散到火毀地區進行搜索。

紅色斑塊為火災地區。（取自國家宇航局）
紅色斑塊為火災地區。（取自國家宇航局）

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