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華裔Emily Mei推新歌 時代感融合鬼魅

記者楊青／洛杉磯報導
Emily Mei推出新歌《Mania狂熱》。（卓蕾提供）
Emily Mei推出新歌《Mania狂熱》。（卓蕾提供）

洛杉磯華裔節目主持人/歌手/演員Emily Mei近日推出新歌《Mania狂熱》，這是她繼2022年真人與動漫結合大製作MV《My Domain .我的領地》之後的又一新作，以強烈時代感和清新鬼魅的特殊風格在年輕人中颳起一陣旋風。

Emily Mei推出新歌《Mania狂熱》。（卓蕾提供）
Emily Mei推出新歌《Mania狂熱》。（卓蕾提供）

Emily Mei是洛杉磯資深華語電視主持人卓蕾的愛女，也是葛萊美博物館最年輕的總裁顧問和大型項目策畫人，《今日美國（US Today）》不久前專文介紹Emily時表示，這位具有濃重亞洲風情的開拓型女孩，集歌手、演員、葛萊美博物館的主持人和格鬥運動愛好者於一身，讓世界看得眼花繚亂。

Emily Mei推出新歌《Mania狂熱》。（卓蕾提供）
Emily Mei推出新歌《Mania狂熱》。（卓蕾提供）

非營利的葛萊美博物館肩負著推廣音樂教育和文化交流的重要任務，Emily以洛杉磯加大（UCLA）人類學專業，加上良好的音樂素養，通過博物館董事會的嚴格審核，成為該館首位華裔總裁顧問。

Emily Mei推出新歌《Mania狂熱》。（卓蕾提供）
Emily Mei推出新歌《Mania狂熱》。（卓蕾提供）

工作之餘的音樂創作，則是Emily多年的堅持。她相信每首歌都有它自己的故事，與2022年受到歡迎的《My Domain》風格不同，她新創作的《Mania狂熱》是一種放飛自己，隨心所欲的精神表達。

Emily Mei推出新歌《Mania狂熱》。（卓蕾提供）
Emily Mei推出新歌《Mania狂熱》。（卓蕾提供）

「我一直覺得自己有很多不同的面，可文可武，亦動亦靜，我一直想以某種方式表達自己內心的多面性」，Emily說，她花了一個多星期創作了歌曲的主旋律，但卻想不出滿意的故事歌詞。有一天，她清晨5時從夢中醒來，記得夢中她和朋友們玩一款FPS遊戲，情節和經文歷歷在目，她將這些文字記錄下來，完善了新作歌詞。短短幾分鐘，《Mania狂熱》卻花了五天拍攝了音樂視頻，每個不同的場景都是不同的拍攝日，馬不停蹄。

Emily Mei（右）近年同Amber Liu（左）多次合作MV。（卓蕾提供）
Emily Mei（右）近年同Amber Liu（左）多次合作MV。（卓蕾提供）

卓蕾為自己多才多藝的女兒感到自豪。她介紹，除了吉他和古箏，Emily還擅長花樣滑冰、武術，同時能夠講多種語言，包括英語、中文、西班牙文和韓文等，還有女孩子少有的幽默感，Emily常說，休閒很重要，不工作的時候，她喜歡讀書、滑冰、打遊戲、吃零食、學外語。

目前，Emily已開始亞洲行，為今明兩年多個中美音樂文化交流和博物館教育推廣項目做準備工作。

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