KCON韓流盛典 下周洛城登場

全世界最大型的韓國文化展覽會及音樂節 KCON韓流盛典將於18日至20日在洛杉磯拉開帷幕。（主辦方提供）

全世界最大型的韓國文化展覽會及音樂節 KCON韓流盛典將於18日至20日在洛杉磯 拉開帷幕，為其三天的活動中將全方位展示韓流文化、美食和美容產品。來自四面八方的韓流愛好者們將會聚集一堂，參與會展活動和偶像見面握手，欣賞韓流明星演出。

今年韓流盛典包括為期三天的會展、表演及MEET& GREET 計劃（包括演講、遊戲、活動、hi-touch、藝人見面等）和紅地毯活動。18日至 20三個白天舉行K-POP歌手粉絲會、舞蹈教室、韓國文化討論會、韓國美容（K-Beauty）體驗、韓國美食教室等，19日和20日晚上是韓流演唱會。

會展中心是韓流盛典重頭戲之一，屆時現場會聚集著各式攤位，除了傳統的學跳舞、和人形牌合影、試用韓國美妝，還有韓國美食體驗和各種輪盤抽獎等環節，有華人 的美妝品牌今年也參加KCON。

三天活動每日都設置特別舞台，NCT U (TAEYONG X TEN) 和 NMIXX 將於周五（第一天）在特別舞台上亮相。Kep1er、XG和xikers將參加周六（第二天）特別舞台。JO1 和 THE BOYZ 將於周日（第 3 天）特別舞台。

除了特別舞台之外，KCON 還推出「Hi My First」特別系列，藝人們首次表演他們早期的歌曲 - 特別是針對KCON活動的參與者來說。該系列將於周六（第 2 天）以 ATEEZ為主，周日（第 3 天）以 Stray Kids為主。

KCON LA 2023每晚都將由特別主持人主持。 周五（第一天）的主持人將是來自IVE的WONYYOUNG，周六（第二天）的主持人是 RAIN，周日（第三天）的主持人是來自 Stray Kids的Bang Chan。

今年由於需求旺盛，KCON 還額外發行洛杉磯活動的演出門票。門票可在 AXS.COM/KCON2023 上購買。其中最高級的門票價值500元，包括演出（P1）、會展中心活動、見面會活動 – 談話、遊戲、活動等等（全天）、送別（M&G B 票）、最後告別（全天）和紅地毯（獨家）。和明星握手或見面，每個明星的價格是100元，有華人已買了握手會的票，她表示，沒搶到喜歡的明星，只能到現場再和其他人交換或加錢買。

今年的陣容由 20多名藝人組成，演出地點Crypto.com Arena，地址：1111 S Figueroa St., Los Angeles, CA 90015，日期：8/18~8/20。