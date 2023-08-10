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河濱歷史巨幅壁畫 遊客打卡新地標

記者啟鉻／河濱報導
河濱市中心大型壁畫。（記者啟鉻／攝影）
河濱市中心大型壁畫。（記者啟鉻／攝影）

南加河濱市致力於將市中心打造成為年輕族群休閒消費的地方，這一目標正在實施中。新創作的市中心裝飾壁畫讓市區變得愈來愈漂亮，也吸引探訪者駐足觀賞留影。最近，一幅反映河濱歷史地標的巨大壁畫即將落成，有望成為遊人打卡地標。

這幅壁畫設計及創作者是當地一位女性藝術家布魯克絲（Tiffany Brooks）。8日酷暑下，她利用升降機站在50呎高處緊張趕工。她說，自6月初開始創作，每周六天繪製壁畫，還有大約兩周時間可全部完成。壁畫上有「HISTORIC RIVERSIDE」字樣，畫的是河濱市的多個歷史地標，壁畫高40呎、寬110呎，附著在市中心的歷史建築Loring Building的外牆上，該建築物落成於1890年代。

布魯克絲說，繪製巨幅壁畫需要學會操作升降機，但升降機租賃公司只給她一小時培訓，但她反覆練習了很多次，現在可以自由升降，她有信心完成這一幅「偉大的作品」。

布魯克絲表示，河濱市中心壁畫裝飾是市府美化河濱項目的一部分。據了解，完成這些壁畫的資金都是私人捐助，而目前的壁畫「HISTORIC RIVERSIDE」是眾多壁畫中的最大一幅，已經引起行人的關注，一些遊人開始在壁畫前拍照留影，這裡可望成為一個新地標。

藝術家布魯克絲在創作。（記者啟鉻／攝影）
藝術家布魯克絲在創作。（記者啟鉻／攝影）

她說，少年時代她從新港灘市（Newport Beach )來到河濱市時，初期對這座城市並沒有興趣。可是住久了，隨著時間推移，她開始發現城市的美，就是河濱市的豐富歷史文化。高中畢業後，她在一家油漆店打工，開始了解有關油漆、調色和室內設計的知識。自上世紀90年代末，她一直是Mission Inn的駐場藝術家，負責市區各個藝術繪畫項目，還對市中心FOX劇院壁畫天頂加以修復。

布魯克絲最後說，現在她已經非常喜歡這座城市，任何人都無法讓她離開。

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