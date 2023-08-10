橙縣小西貢夜市 越南小吃全來了

夜市現場人來人往，熱鬧非凡，熙攘歡聲不斷。（記者張庭瑜／攝影）

位於南加 橙縣的「小西貢」（Little Saigon），距離洛杉磯市中心約40分鐘車程，也是越南 本土外全球最大的越南人聚居地之一。今年夏季的小西貢夜市，從6月16日持續至9月3日，在福祿壽廣場（Asian Garden Mall）上熱鬧展開，匯聚了眾多令人讚嘆的美食攤位，為遊客帶來了視覺和味覺的雙重享受。

影音來源：記者張庭瑜

夜市上的經典美食，有烤魷魚、烤豬肉串、烤泰國蝦等，此外，還有烤蚌殼和烤田螺等。而在特色小吃方面，夜市還提供內含豬血和血腸的越南粥，還有越南蝦仁煎、蛋餅、越南三色冰（Cha Ba Mau）以及鴨仔蛋等多款特色越南小吃。其中，香蘭葉蒸糕更是東南亞 的特色小吃代表之一。值得一提的是，儘管夜市攤位上以越南文標示，但大多數攤主都能用簡單的英語與遊客溝通，方便選購食物。

在越南夜市中，許多攤販都是越裔人士熱情為遊客服務。即使語言不通，他們也會用各種方式，例如手勢和笑容來與遊客溝通，確保遊客得到所需的信息。（記者張庭瑜／攝影）

此外，還有現場音樂表演，引領著當地越南居民一同跳舞、歌唱，充滿歡樂氛圍。在實際走訪夜市時，記者品嚐了烤豬肉串、越南三色冰、蛋餅等特色越式美食，發現雖然調味帶有越南風格，如蝦醬和越南辣椒醬，但也融入了華人熟悉的油蔥酥等調味，使食物更加美味可口。

儘管小西貢夜市的攤位數量並不多，然而商品種類卻相當豐富，各種小吃應有盡有。進入夜市無需門票，而附近的福祿壽廣場也提供免費停車。不過夜市僅在每周五、六、日的晚間7點至11點營業。此外，夜市將於9月3日結束，因此，對於喜愛美食和文化體驗的遊客而言，不能錯過難得的機會。