LA乒乓球公開賽8‧12開戰 馬金寶拚衛冕 寇磊、王臻盼當攔路虎

賽事首席執行官葉安利（左一），賽事籌備會主席劉龍軍（右一），賽事創會主席徐永泰，（右二）為2022年冠軍馬金寶（左二）頒發獎盃和獎金支票。（葉安利提供）

2023洛杉磯 乒乓球公開賽（LA Open）即將於8月12日（周六）拉開帷幕。由美國乒乓球協會USATT認證評定為四星級的洛杉磯乒乓球比賽進行兩天，今年在波莫那工藝大學（Cal Poly Pomona）的凱洛格體育館（Kellogg Arena）舉行。

該體育館大約能容納500多名選手比賽，更擁有2000個以上的觀眾席位。公開賽主席劉龍軍表示，LA OPEN曾因疫情中斷了兩年，去年復賽略顯倉促，但今年組織委員會已經準備就緒，不少社區球友們也都躍躍欲試。劉龍軍承諾，所有捐款資金都花在推廣和舉辦比賽上。

過去十多年LA Open公開賽冠軍均是世界乒壇名將，包括加拿大王臻、德國 奧恰諾夫、台灣莊智淵、中國侯英超、三届世界杯冠軍白俄羅斯薩姆索諾夫、南韓朱世赫以及歷屆和現役各國奧運 選手，包括南韓前奧運單打冠軍柳承敏及吳尚垠，葡萄牙阿波羅尼亞。非洲乒乓球一哥奈吉利亞的阿魯納等世界高手都曾是LA Open桌上球星。

LA OPEN創辦人徐永泰表示，自LA OPEN創辦以來，如果沒有大家支持，堅持，和無私的承諾，這項賽事就不可能會持續進行10多年。

首席營運長葉安利表示，本屆的洛杉磯乒乓球公開賽除了有豐厚獎金的公開組外，還特別設置許多不同年齡層及按球技分組的賽事，比賽共有29組，總獎金逾三萬元。截至8月8日登記參賽選手逾350人，約900多場次的比賽。最引人矚目的主要賽事「公開賽單打」高手紛紛前來搶灘，劍指冠軍寶座爭取萬元獎金。

去年公開賽冠軍馬金寶強勢回歸保衛頭銜，去年美國公開賽冠軍目前全美積分最高的寇磊再戰洛城，2011及2019冠軍加拿大王臻霸氣來襲，企圖撰寫傳奇，成為洛杉磯公開賽三冠王。

旅居德國的老將Thomas Keinat，巴西國家隊員Guillerme Teodoro也前來朝聖，今年美國國家錦標賽女單亞軍得主Sally Moyland已經報名參加，她將會挑戰公開賽單打和女單公開賽。

根據美國國家隊教練高軍透露，台灣桌球教父莊智淵正安排他們球館的四位年輕球員，前來洛杉磯公開賽展開訪問及參加比賽。

全美各地的強軍悍將名單閃耀出爐包括陶文章，王金鑫，張相京，Nikhil Kumar，Darryl Tsao，Udaya Ranasingha，Koyo Kanamitsu，俄勒岡州的夏志偉，孟令帥等。前中國國家隊李宇翔也遠從紐約趕來參與其他賽事。

為了迎合社區民眾，今年增設了多項年長球員的單雙打比賽，包括混雙比賽。鼓勵初學者和幼童球員，也有提供低積分比賽，讓大家都有機會參與活動。積分從1150到2550不等。比賽包括不同年齡組別賽，包括18歲以下，15歲以下的青少年組，12歲及10歲以下幼童組，還有40歲以上壯年組，以及50歲60歲70歲以上長青組。

世界知名的JOOLA乒乓球器材製造商將提供本屆比賽專用球桌，乒乓球以及其他相關的器材及用品。

8月12日至13日（周六，日）兩天的早上八點開放購買入場門票，有關賽程，獎金，門票等詳情，可瀏覽官方網站www.laopentt.com，Kellogg Arena地址3801 W. Temple Ave. Bldg. 43, Pomona, CA 91768