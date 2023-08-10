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猖狂30人 合搶YSL精品店

洛杉磯訊
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（取自KTLA 5）
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（取自KTLA 5）

洛縣近期搶案、小偷愈來愈誇張，8月8日（周二）下午一群超過30人的猖狂竊賊搶劫了格蘭岱（Glendale）的The Americana at Brand購物中心的 Yves Saint Laurent品牌商店。

影音來源：ABC 7，洛杉磯採訪中心後製

視頻顯示，下午5點前，多名身著深色衣服、戴著兜帽和口罩的人跑進高檔購物中心的YSL商店，隨後又迅速離開。格蘭岱警察局表示，至少有30人涉案，他們搶走約30萬元的商品。

現場至少有一名嫌犯被一名看起來是亞馬遜送貨司機的人攔住，但這名小偷最終逃脫並跳上一輛正在行駛的紅色轎車逃跑。

購物者拍下了現場視頻，至少有一個人告訴這名送貨員不要與小偷扭打，因為「不值得」冒風險被車輛撞倒。

另外，為緝捕拉汶市（La Verne）一起珠寶店搶劫案的嫌犯，洛杉磯縣政府決定追加1萬元懸賞金，此前拉汶市議會已授權提供1萬元獎勵，共計2萬元。該搶案發生在7月1日，犯罪團夥開汽車闖入珠寶店，明目張膽地實施打砸搶。

根據拉汶市警方報告，7月1日中午12時左右，位於1560 Foothill Boulevard 的珠寶店Rodeo Jewelers發生一起搶劫案，監控攝像記錄下案件發生的全部過程。一輛白色四門轎車直接撞入該珠寶店，隨後四名男性嫌疑人闖入店內，打碎陳列櫃，將珠寶裝入垃圾桶並帶走。

搶劫中，一名珠寶店員工因襲擊受傷，所幸沒生命危險。嫌疑人隨後攜帶被盜珠寶逃離現場，乘坐一輛被描述為黑色轎車的輔助逃跑車輛。

為了及早將嫌疑人緝拿歸案，拉汶市議會表示提供1萬元懸賞金。8月8日， 洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）的一項動議被通過，縣府追加1萬元賞金，希望總計2萬元賞金能幫助早日抓獲嫌疑人。

任何有相關信息的人可聯繫拉汶市警察局，可致電909-457-6541，或發送電子郵件至[email protected]

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